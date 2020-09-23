Украинским водителям придется платить больше за езду без ремня безопасности
23 сентября 2020 10:30
Алла Лысак
Украинским водителям готовят увеличение штрафа за езду без ремня безопасности
pixabay.com
Штраф за езду без ремня безопасности в Украине может вырасти в 17 раз.
Депутаты Верховной Рады рассматривают законопроект об увеличении ответственности за езду с непристегнутым ремнем безопасности. Если закон примут, то водителям
придется платить за данное нарушение в 17 раз больше, чем сейчас.
В данный момент в Украине за нарушение правил безопасности использования ремнями грозит наказание по части 5 статьи 121 Кодекса об административных нарушениях, карается это взысканием в размере 51 гривны.
Депутаты хотят увеличить размер штрафа до 850 гривен.
Авторы законопроекта полагают, что такой шаг повысит безопасность на украинских дорогах.
Отметим, что штраф в Украине за езду без ремня безопасности является самым низким в Европе. В Польше за непристегнутый ремень придется заплатить 25 евро, в Германии — 30 евро, а во Франции — 135 евро.
Напомним,