Украинским водителям придется платить больше за езду без ремня безопасности

Украинским водителям готовят увеличение штрафа за езду без ремня безопасности

Штраф за езду без ремня безопасности в Украине может вырасти в 17 раз.

Депутаты Верховной Рады рассматривают законопроект об увеличении ответственности за езду с непристегнутым ремнем безопасности. Если закон примут, то водителям придется платить за данное нарушение в 17 раз больше, чем сейчас.

В данный момент в Украине за нарушение правил безопасности использования ремнями грозит наказание по части 5 статьи 121 Кодекса об административных нарушениях, карается это взысканием в размере 51 гривны.

Депутаты хотят увеличить размер штрафа до 850 гривен.

Авторы законопроекта полагают, что такой шаг повысит безопасность на украинских дорогах.

Отметим, что штраф в Украине за езду без ремня безопасности является самым низким в Европе. В Польше за непристегнутый ремень придется заплатить 25 евро, в Германии — 30 евро, а во Франции — 135 евро.

Напомним,