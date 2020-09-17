В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось
Выдача или замена прав теперь будет производиться с внесением дополнительной информации.
Кабинет министров на недавнем заседании утвердил новые образцы бланков водительских прав национального и международного образца, а также свидетельства о регистрации ТС.
В пояснении к проекту постановления правительства сказано, что в новых правах появятся дополнительные строчки:
- Согласие на посмертное донорство,
- Информация о группе крови и резус-факторе.
Для размещения в правах информации о группе крови и резус-факторе тоже потребуется разрешение.
Отметим, что национальные и международные права, выданные ранее, остаются действительными до конца срока действия.
Напомним,