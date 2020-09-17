В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось

17 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось
В Украине утвердили водительские права нового образца

Выдача или замена прав теперь будет производиться с внесением дополнительной информации.

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В Украине ввели новый стандарт водительских прав, теперь в документе появятся новые строчки, касающиеся личности водителя.

Кабинет министров на недавнем заседании утвердил новые образцы бланков водительских прав национального и международного образца, а также свидетельства о регистрации ТС.

В пояснении к проекту постановления правительства сказано, что в новых правах появятся дополнительные строчки:

  • Согласие на посмертное донорство,
  • Информация о группе крови и резус-факторе.

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Каждый водитель будет самостоятельно принимать решение об участии или отказе от участия в программе посмертного донорства. Более того, водителю могут заменить права, если он поменяет решение по программе.

Для размещения в правах информации о группе крови и резус-факторе тоже потребуется разрешение.

Отметим, что национальные и международные права, выданные ранее, остаются действительными до конца срока действия.

Напомним,

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