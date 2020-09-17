В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось

Выдача или замена прав теперь будет производиться с внесением дополнительной информации.

В Украине ввели новый стандарт водительских прав , теперь в документе появятся новые строчки, касающиеся личности водителя.

Кабинет министров на недавнем заседании утвердил новые образцы бланков водительских прав национального и международного образца, а также свидетельства о регистрации ТС.

В пояснении к проекту постановления правительства сказано, что в новых правах появятся дополнительные строчки:

Согласие на посмертное донорство,

Информация о группе крови и резус-факторе.

Каждый водитель будет самостоятельно принимать решение об участии или отказе от участия в программе посмертного донорства. Более того, водителю могут заменить права, если он поменяет решение по программе.

Для размещения в правах информации о группе крови и резус-факторе тоже потребуется разрешение.

Отметим, что национальные и международные права, выданные ранее, остаются действительными до конца срока действия.

Напомним,