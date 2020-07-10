В Украине изменили правила получения водительских прав

10 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
В Украине изменили правила получения водительских прав
В Украине изменили правила получения водительских прав
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Министерство внутренних дел обновило правила выдачи водительских прав.

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Теперь украинцам придется привыкать к обновленным правилам получения водительского удостоверения. 

Что поменяется 

С этого месяца сдача на водительские права будет фиксировать на фото- и видеотехнику. Это будет касаться не только практической, но и теоретической части. Водитель может получить копию на руки, запросив специальное разрешение.

Что делать, если права потерялись 

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При утере либо краже прав водитель может получить новые без повторного прохождения экзаменов. На восстановленных документах будет записана та дата окончания срока действия, которая была на предыдущих правах.

Теоретический экзамен 

Как и раньше, билет будет содержать 20 вопросов. На каждый из них водителю будет представлено несколько ответов на выбор. Сдача теории будет длиться 20 минут. По итогам успешно сданного теста его результаты можно использовать еще три месяца. Тест не будет засчитан, если водитель допустил три и более ошибки либо воспользовался различными подсказками. Пересдача возможна через пять дней. 

Практическая часть 

Практическая часть займет сразу несколько этапов. Первый - на учебной площадке по начальному управлению, второй - непосредственно на самой дороге. Если не вышло сдать практический экзамен три раза, то надо пройти повторный курс подготовки.

Напомним, 

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