Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами

13 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами
Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами
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Совсем скоро в Украине появится новая система штрафов.

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После окончания карантина в Украине введут новую систему фиксирования нарушений правил дорожного движения. 

Согласно обновленным правилам, cначала камера фиксирует превышение скорости, а потом данные передаются в полицию, которая занимается проверкой лицензии и государственного номера автомобиля. 

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Теперь нарушением будет считаться превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км. В данном случае, +3 км заложили как вероятную погрешность. Соответственно, штрафовать будут всех, кто нарушил скоростной режим и ехал по городу 73 км/час, по трассе — 133 км/ч и по магистрали — 153 км/час.

После того, как факт нарушения будет зафиксирован видеокамерой, полицейские займутся оформлением протокола и привлечением к административной ответственности Далее они направят штраф по почте водителю согласно адресу регистрации авто. 

Помимо этого, при своевременной оплате штрафа (до десяти дней), государство предусмотрело скидку 50%. 

Напомним, 

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