Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами
Совсем скоро в Украине появится новая система штрафов.
Согласно обновленным правилам, cначала камера фиксирует превышение скорости, а потом данные передаются в полицию, которая занимается проверкой лицензии и государственного номера автомобиля.
После того, как факт нарушения будет зафиксирован видеокамерой, полицейские займутся оформлением протокола и привлечением к административной ответственности Далее они направят штраф по почте водителю согласно адресу регистрации авто.
Помимо этого, при своевременной оплате штрафа (до десяти дней), государство предусмотрело скидку 50%.
Напомним,