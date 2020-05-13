Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами

Какие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами

Совсем скоро в Украине появится новая система штрафов.

После окончания карантина в Украине введут новую систему фиксирования нарушений правил дорожного движения.

Согласно обновленным правилам, cначала камера фиксирует превышение скорости, а потом данные передаются в полицию, которая занимается проверкой лицензии и государственного номера автомобиля.

Теперь нарушением будет считаться превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км. В данном случае, +3 км заложили как вероятную погрешность. Соответственно, штрафовать будут всех, кто нарушил скоростной режим и ехал по городу 73 км/час, по трассе — 133 км/ч и по магистрали — 153 км/час.

После того, как факт нарушения будет зафиксирован видеокамерой, полицейские займутся оформлением протокола и привлечением к административной ответственности Далее они направят штраф по почте водителю согласно адресу регистрации авто.

Помимо этого, при своевременной оплате штрафа (до десяти дней), государство предусмотрело скидку 50%.

Напомним,