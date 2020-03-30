Обязательно к прочтению! ТОП новостей о борьбе с COVID-19 от Зоряны Скалецкой

Топ позитивных новостей в мире о борьбе с COVID-19 от Зоряны Скалецкой

В мире много негативных новостей в последнее время: болезни, смерти, экономический спад. Однако, даже у этого тревожного периода есть светлая сторона.

Мир как никогда един в борьбе с общим врагом. Лучшие умы работают вместе над созданием вакцины, а, сидя дома, можно послушать живой концерт любимого исполнителя, который тоже сидит дома.

Подборку обнадеживающих новостей собрала в своей постоянной рубрике в программенаэкс-министр здравоохранения

«Несмотря на то, что о завершении глобальной пандемии говорить еще рано, карантин в Украине продлен, а больных все больше, есть и обнадеживающие новости, – отмечает экс-министр здравоохранения. – После двух месяцев строгого карантина эпидемия в Китае пошла на спад. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Последний временный госпиталь в Ухане закрыли – в нем уже нет необходимости. В городе готовятся к возобновлению работы метро. В некоторых провинциях вновь открыли свои двери для детей школы, а компания Apple возобновила работу своих магазинов. С ограничениями, но заработали и рестораны. Занятой может быть только половина столов. А в Италии, где пандемия в разгаре, вся страна радуется удивительному выздоровлению 95-летней синьоры Корсини».

Тем временем ученые всего мира как никогда раньше слаженно и рекордно быстрыми темпами работают над поиском вакцины и лекарств против COVID-19.

И хотя надеяться на быстрый результат не стоит – от успешных экспериментов к выпуску на рынок пройдет не менее года – вакцина и лекарства понадобятся для предотвращения новой пандемии.

«Первые испытания вакцины начались всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение», – уверяет генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус.

На передовой борьбы с пандемией – медицинские работники. Им выражают поддержку и стараются помочь. К примеру, в Великобритании работникам национальной службы здравоохранения передают бесплатные обеды.

В Италии и Испании граждане уже сделали традицией – с балконов на карантине аплодисментами благодарить врачей и медсестер.

В Киеве волонтеры создали сайт – #ПідвезиЛікаря. Там можно предложить бесплатно помочь медикам добраться на работу или вернуться домой.

А простых людей, которые остаются дома, поддерживают их кумиры. Мировые звезды, на концертах которых мы могли только мечтать побывать, теперь выступают вживую онлайн из своих студий, домов и квартир. Играют и поют для своих слушателей. Поддерживают поклонников и дают концерты и украинские звезды. Джамала, например, чтобы добавить людям веры, исполнила кавер на песню Beyoncé к мультфильму «Король Лев».

Некоторые музыканты, как, например, Jon Bon Jovi, предлагают своим фанатам совместно создать песню. В сети Twitter он пишет: «Это нелегкие времена, но мы проживаем их вместе. Я написал первый куплет и припев. Напишите мне остальные. Расскажите свою историю».

Украинский исполнитель Потап уже написал и спел о карантине. Как всегда – позитивно и с юмором. И просил своих поклонников оставаться дома. С тем же призывом украинский художник-иллюстратор Андрей Ярмоленко создал серию плакатов «Спасаю человечество – остаюсь дома».

Будьте супергероями, соблюдайте карантин и правила гигиены. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.

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