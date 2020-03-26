Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19

26 марта 2020 16:20 Александр Кива
Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19
Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19

Каждая страна ищет свой путь борьбы с коронавирусом.

Читайте также71-летний сын Елизаветы II заболел коронавирусом
О различных стратегиях противодействия Covid-19 в своей постоянной рубрике в программе «Вікна-новини» на СТБ рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Коронавирус в Южной Корее

«Мы поговорим об опыте разных стран в борьбе с COVID-19. Об обнадеживающих успехах Китая и о печальном опыте Италии. Первым новая эпидемия поразила Китай. Когда количество инфицированных достигло тысячи, власти закрыли на карантин 13 городов. А потом вообще приняли беспрецедентные действия. Строгие ограничения и серьезные наказания за нарушение карантина. Вплоть до смертной казни за скрытие симптомов и распространения инфекции. Такие меры, которые потрясли демократический мир, подействовали», – сообщила Зоряна Скалецкая.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус отметил: «Мы поражены китайским опытом. Вспышка эпидемии там пошла на спад. В этой стране вирус уже отступает. И это произошло благодаря правительству Китая и китайскому народу. Чтобы взять этот вирус под контроль, каждая страна должна действовать так, как они».

В Южной Корее, у которой были все шансы стать второй по количеству пораженных после Китая стран, выбрали другой подход: карантин не строгий. Вместо этого было задействовано максимум усилий, чтобы отследить все возможные контакты с первыми инфицированными. Всех, кто хоть как-то пересекался с больными, проверяли массово. И такая тактика тоже оказалась действенной.

Коронавирус в Финляндии

Читайте такжеКак правильно дезинфицировать одежду во время пандемии коронавируса
Что для успешной борьбы с эпидемией крайне необходимо агрессивное тестирование каждого, кто под малейшим подозрением, уверен и генеральный директор ВОЗ. Необходимо изолировать инфицированных и сломать цепь заражения. Поэтому глава ВОЗ призывает правительства стран тестировать, тестировать и еще раз тестировать.

В то же время министр здравоохранения Финляндии назвал массовую проверку безрасчетным использованием ресурсов. Не только тест-систем, но и лабораторий и медицинских работников. К примеру, даже в США, где заболевшие есть уже в каждом штате, меньше чем сотня лабораторий. Для такой страны это крайне мало.

Коронавирус в Великобритании

А вот в Великобритании до недавнего времени не принимали решительных мер. Считали, что обращаться к врачу стоит только в случае проблем с дыханием и значительных жалоб на здоровье. Даже в случаях заболевания на коронавирус с легкими симптомами советовали просто оставаться дома. Этот подход страна уже изменила.

Коронавирус в Италии

Читайте такжеПроверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
Поразительно изменили отношение к карантинным мерам итальянцы. На прошлой неделе по количеству умерших от нового коронавируса Италия опередила и на данный момент оставила далеко позади Китай. Так как на первом этапе распространения итальянское правительство не смогло четко обозначить все угрозы и убедить собственных граждан в необходимости строгого соблюдения правил изоляции. Итальянцы продолжали целоваться при встрече, есть в ресторанах и собираться большими компаниями.

«Я хочу обратиться к тем, кто в эти дни устраивает вечеринки. Мы будем отправлять к вам карабинеров. Карабинеров с огнеметами. Какие к черту вечеринки? Забудьте о них на 3, 4, 5 месяцев» – сказал губернатор провинции Кампания Винченцо Де Лука.

Коронавирус в Германии

После печальной науки пандемии в Италии изменили стратегию и в Германии. Еще в начале марта власти прогнозировали, что на COVID-19 все равно переболеет 70% процентов граждан. И не принимали серьезных карантинных мероприятий. Однако, когда смертность в Италии побила все предыдущие коронавирусные антирекорды, изменилась федеральная политика и в самой Германии. Все закрыли. Все, кто может, должен сидеть дома. Собираться больше чем вдвоем – запрещено. А в своем уже историческом обращении канцлер Ангела Меркель сравнила нынешний вызов со Второй мировой войной.

«Я абсолютно уверена, что мы преодолеем этот кризис. Впрочем – как много будет жертв? сколько близких мы потеряем? Ответ на этот вопрос в значительной степени в наших руках. Нам нужна решительность, чтобы принять ограничения и поддерживать друг друга. Ситуация действительно серьезная. Ее финал будет зависеть в том числе и от того, насколько дисциплинированно каждый будет соблюдать правила», – уверяет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте такжеЗараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали в больницу: состояние актрисы ухудшилось
Сама же канцлер ближайшие две недели будет работать дома. Оказалось, что она контактировала с больным на коронавирус, поэтому должна пойти на карантин. Будьте как госпожа Меркель: соблюдайте правила и берегите друг друга. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

А уже сегодня Зоряна Скалецкая расскажет о правилах поведения детей и родителей в условиях домашней изоляции. Смотрите спецрубрику с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ здоровье новости коронавирус Коронавирус в Украине как защитить себя от коронавируса

Материалы по теме

5 психологических причин лишнего веса
Психология

5 психологических причин лишнего веса
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии коронавируса
Полезные советы

Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии коронавируса
Банановые чипсы от Ревизора красоты Елены Филоновой (рецепт)
Еда и рецепты

Банановые чипсы от Ревизора красоты Елены Филоновой (рецепт)
Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19
ЗОЖ

Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK