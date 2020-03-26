Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19
Каждая страна ищет свой путь борьбы с коронавирусом.
Коронавирус в Южной Корее
«Мы поговорим об опыте разных стран в борьбе с COVID-19. Об обнадеживающих успехах Китая и о печальном опыте Италии. Первым новая эпидемия поразила Китай. Когда количество инфицированных достигло тысячи, власти закрыли на карантин 13 городов. А потом вообще приняли беспрецедентные действия. Строгие ограничения и серьезные наказания за нарушение карантина. Вплоть до смертной казни – за скрытие симптомов и распространения инфекции. Такие меры, которые потрясли демократический мир, подействовали», – сообщила Зоряна Скалецкая.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус отметил: «Мы поражены китайским опытом. Вспышка эпидемии там пошла на спад. В этой стране вирус уже отступает. И это произошло благодаря правительству Китая и китайскому народу. Чтобы взять этот вирус под контроль, каждая страна должна действовать так, как они».
В Южной Корее, у которой были все шансы стать второй по количеству пораженных после Китая стран, выбрали другой подход: карантин не строгий. Вместо этого было задействовано максимум усилий, чтобы отследить все возможные контакты с первыми инфицированными. Всех, кто хоть как-то пересекался с больными, проверяли массово. И такая тактика тоже оказалась действенной.
Коронавирус в Финляндии
В то же время министр здравоохранения Финляндии назвал массовую проверку безрасчетным использованием ресурсов. Не только тест-систем, но и лабораторий и медицинских работников. К примеру, даже в США, где заболевшие есть уже в каждом штате, меньше чем сотня лабораторий. Для такой страны это крайне мало.
Коронавирус в Великобритании
А вот в Великобритании до недавнего времени не принимали решительных мер. Считали, что обращаться к врачу стоит только в случае проблем с дыханием и значительных жалоб на здоровье. Даже в случаях заболевания на коронавирус с легкими симптомами советовали просто оставаться дома. Этот подход страна уже изменила.
Коронавирус в Италии
«Я хочу обратиться к тем, кто в эти дни устраивает вечеринки. Мы будем отправлять к вам карабинеров. Карабинеров с огнеметами. Какие к черту вечеринки? Забудьте о них на 3, 4, 5 месяцев» – сказал губернатор провинции Кампания Винченцо Де Лука.
Коронавирус в Германии
После печальной науки пандемии в Италии изменили стратегию и в Германии. Еще в начале марта власти прогнозировали, что на COVID-19 все равно переболеет 70% процентов граждан. И не принимали серьезных карантинных мероприятий. Однако, когда смертность в Италии побила все предыдущие коронавирусные антирекорды, изменилась федеральная политика и в самой Германии. Все закрыли. Все, кто может, должен сидеть дома. Собираться больше чем вдвоем – запрещено. А в своем уже историческом обращении канцлер Ангела Меркель сравнила нынешний вызов со Второй мировой войной.
«Я абсолютно уверена, что мы преодолеем этот кризис. Впрочем – как много будет жертв? сколько близких мы потеряем? Ответ на этот вопрос в значительной степени в наших руках. Нам нужна решительность, чтобы принять ограничения и поддерживать друг друга. Ситуация действительно серьезная. Ее финал будет зависеть в том числе и от того, насколько дисциплинированно каждый будет соблюдать правила», – уверяет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
А уже сегодня Зоряна Скалецкая расскажет о правилах поведения детей и родителей в условиях домашней изоляции. Смотрите спецрубрику с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!
Напомним,