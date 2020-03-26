Все, что вам нужно знать о коронавирусе: главные факты

26 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Все, что вам нужно знать о коронавирусе: главные факты
Все, что вам нужно знать о коронавирусе: главные факты
pixabay.com

Коронавирус - наиболее распространенная тема для разговоров среди каждого.

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Сегодня мы поделимся информацией, которую стоит знать каждому относительно бушующей пандемии. 

У коронавируса есть корона

Это сейчас не шутки. Внешняя оболочка вируса имеет небольшие, шиповидные отростки, по форме напоминающие солнечную корону, за что вирус и получил своё название.

Первый случай значится в провинции Ухань 

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Вспышка началась на нелегальном рынке привозной еды. История берет начало еще с конца декабря. На данный момент, уже пять дней китайцы не фиксируют ни одного случая нового заражения. В Украине зафиксировано вечером 25 марта 136 случаев инфицирования. 

Вакцины нет

Ни лекарств, ни вакцин против коронавируса пока не существует. Но в США, Гонгконге и других странах уже активно работают над разработкой вакцины против этого вируса.  Украина принимать участия в разработках не будет, поэтому, очевидно, карантин пока единственная превентивная мера, которая может сдерживать вспышку пандемии. 

Делайте профилактику

Правила достаточно просты: носите с собой антисептик в сумке. Не выходите без надобности на улицу. В самом магазине не забывайте надевать маску и резиновые одноразовые перчатки. Так же не ешьте сырое и плохо обработанное мясо, избегайте контактов с животными и с людьми, у которых есть признаки простуды. 

Коронавирус лечится

И чаще всего протекает в легкой форме. Группа риска - люди в возрасте и особы с хроническими заболеваниями. У некоторых коронавирус может протекать как обычное ОРВИ, и вы даже не будете осознавать у вас наличие болезни. 

Напомним, 

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