Все, что вам нужно знать о коронавирусе: главные факты

Все, что вам нужно знать о коронавирусе: главные факты

Коронавирус - наиболее распространенная тема для разговоров среди каждого.

У коронавируса есть корона

Сегодня мы поделимся информацией , которую стоит знать каждому относительно бушующей пандемии.

Это сейчас не шутки. Внешняя оболочка вируса имеет небольшие, шиповидные отростки, по форме напоминающие солнечную корону, за что вирус и получил своё название.

Первый случай значится в провинции Ухань

Вакцины нет

Вспышка началась на нелегальном рынке привозной еды. История берет начало еще с конца декабря. На данный момент, уже пять дней китайцы не фиксируют ни одного случая нового заражения. В Украине зафиксировано вечером 25 марта 136 случаев инфицирования.

Ни лекарств, ни вакцин против коронавируса пока не существует. Но в США, Гонгконге и других странах уже активно работают над разработкой вакцины против этого вируса. Украина принимать участия в разработках не будет, поэтому, очевидно, карантин пока единственная превентивная мера, которая может сдерживать вспышку пандемии.

Делайте профилактику

Правила достаточно просты: носите с собой антисептик в сумке. Не выходите без надобности на улицу. В самом магазине не забывайте надевать маску и резиновые одноразовые перчатки. Так же не ешьте сырое и плохо обработанное мясо, избегайте контактов с животными и с людьми, у которых есть признаки простуды.

Коронавирус лечится

И чаще всего протекает в легкой форме. Группа риска - люди в возрасте и особы с хроническими заболеваниями. У некоторых коронавирус может протекать как обычное ОРВИ, и вы даже не будете осознавать у вас наличие болезни.

Напомним,