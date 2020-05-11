ВДНГ начинает работу после карантина
12 мая в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» начинается летний сезон.
Наравне с парковым досугом, музыкальными фестивалями и опен-эйрами, «Лето на ВДНГ» стало таким же символом теплого сезона. Но если массовые мероприятия, в связи с мировой пандемией COVID-19, пока не начались, Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» выходит из карантина одним из первых. «Лето на ВДНГ» стартует уже завтра — парковые локации будут открыты для посещения с 12 мая.
Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ
К сожалению, на первом этапе нам придется открыть парковые активности с некоторыми ограничениями. С 12 мая на ВДНГ начнут работать только те локации, работа которых разрешена правилами безопасности — открытые площадки, социальная дистанция, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей. Но за время карантина мы все так устали от вынужденной изоляции, что даже простые прогулки по территории ВДНГ со стаканчиком ароматного кофе или мороженым, станут прекрасным досугом.
Все локации и активности будут работать в соответствии с необходимыми правилами безопасности, рекомендованными ВОЗ и МОЗ.
В дальнейших этапах выхода из карантина на ВДНГ планируют открыть детскую смартплощадку «Лемурашник», тропическую ферму «Планета Бабочек», детские зоны развлечений, пейнтбольную площадку, бассейн Pirs39, центр семейного досуга Teleport360, прокат индивидуального электротранспорта, Сад Гамаков, Поляну ВДНГ и зоны BBQ.
Что касается фудкортов и ресторанов, расположенных на территории Экспоцентра, их летние площадки также будут открыты для посетителей уже с 12 мая.
Открытие «Лета на ВДНГ» в 2020 еще раз доказывает хорошо известную истину — быть счастливым можно каждый день. Карантин показал: самое большое счастье в простых вещах. Счастье — видеть как раскрываются первые цветы. Счастье — видеть, как дети бегают по лесным тропинкам. Счастье — угостить белку орешком. Счастье — кататься на велосипеде или роликах. Счастье — взять кофе или лимонад с собой. Счастье — встретить лучшего друга и прогуляться вместе по парку. Счастье — встречать «Лето на ВДНГ».