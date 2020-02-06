Украинские водители смогут восстановить утраченные права онлайн
В Министерстве внутренних дел презентовали новую услугу е-сервиса: замену водительского удостоверения через электронный кабинет физического лица.
Если раньше водителям приходилось подавать заявку в территориальном сервисном центре МВД, то теперь граждане будут выполнять эту операцию онлайн. Когда водительское удостоверение изготовят, водителю придет уведомление и он сможет за 2 минуты забрать документ в сервисном центре.
В скором времени таким же образом можно будет заказать и свидетельство о регистрации ТС.
Как можно получить новые права онлайн?
Напомним,