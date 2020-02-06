Украинские водители смогут восстановить утраченные права онлайн

В Министерстве внутренних дел презентовали новую услугу е-сервиса: замену водительского удостоверения через электронный кабинет физического лица.

Украинские водители смогут обменять удостоверение или получить новые права после потери или кражи через заявление в Интернете, что значительно сократит потраченное на операцию время.

Если раньше водителям приходилось подавать заявку в территориальном сервисном центре МВД, то теперь граждане будут выполнять эту операцию онлайн. Когда водительское удостоверение изготовят, водителю придет уведомление и он сможет за 2 минуты забрать документ в сервисном центре.

В скором времени таким же образом можно будет заказать и свидетельство о регистрации ТС.

Как можно получить новые права онлайн?

Водитель должен авторизироваться в своем кабинете (сделать это можно через квалифицированную электронную подпись, Bank-id или Mobile-id) и подать заявление в электронном виде.

Напомним,