Украинские водители смогут восстановить утраченные права онлайн

6 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Украинские водители смогут восстановить утраченные права онлайн
Украинские водители смогут восстановить утраченные права онлайн
pixabay.com

В Министерстве внутренних дел презентовали новую услугу е-сервиса: замену водительского удостоверения через электронный кабинет физического лица.

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Украинские водители смогут обменять удостоверение или получить новые права после потери или кражи через заявление в Интернете, что значительно сократит потраченное на операцию время. 

Если раньше водителям приходилось подавать заявку в территориальном сервисном центре МВД, то теперь граждане будут выполнять эту операцию онлайн. Когда водительское удостоверение изготовят, водителю придет уведомление и он сможет за 2 минуты забрать документ в сервисном центре. 

В скором времени таким же образом можно будет заказать и свидетельство о регистрации ТС.

Как можно получить новые права онлайн?

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Водитель должен авторизироваться в своем кабинете (сделать это можно через квалифицированную электронную подпись, Bank-id или Mobile-id) и подать заявление в электронном виде.

Напомним,

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