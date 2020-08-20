Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей

20 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей
Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей
Pinterest

К сожалению, порой так случается, что машину приходится ловить где-то на штрафплощадке.

Читайте такжеЧто изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля
К примеру, в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. 

"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложение Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль", – рассказал сотрудник.

Читайте такжеУже весь автобус слышит: Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских
Также, по его словам, исходя из многочисленных просьб водителей время работы штрафплощадок в субботу продлили до 17:00. 

Объясняется, что при помощи приложения Kyiv Smart City нужно перейти к вкладке "Городские сервисы" – "Сервисы водителя" – "Эвакуация" и ввести номер автомобиля. С распечатанным и подписанным заявлением на штрафплощадке автомобиль можно будет вернуть за несколько минут.

Напомним, 

Облако тегов

советы штраф советы автомобилистам штрафплощадка авто

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)
Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
Психология

Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Lifestyle

Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Польза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать
ЗОЖ

Польза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK