Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей

Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей

К сожалению, порой так случается, что машину приходится ловить где-то на штрафплощадке.

К примеру, в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложение Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль", – рассказал сотрудник.

Также, по его словам, исходя из многочисленных просьб водителей время работы штрафплощадок в субботу продлили до 17:00.

Объясняется, что при помощи приложения Kyiv Smart City нужно перейти к вкладке "Городские сервисы" – "Сервисы водителя" – "Эвакуация" и ввести номер автомобиля. С распечатанным и подписанным заявлением на штрафплощадке автомобиль можно будет вернуть за несколько минут.

Напомним,