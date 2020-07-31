Мороженое из дыни для жарких дней рецепт

31 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Мороженое из дыни для жарких дней рецепт
Мороженое из дыни для жарких дней рецепт
pixabay.com

Мороженое из магазина, к сожалению, нельзя назвать на 100% натуральным, однако любой хозяйке под силу создать полезный десерт в домашних условиях!

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Прохладное мороженое из дыни прекрасно освежает в летний день, кроме того, является полезным десертом для всей семьи!

Ингредиенты:

  • Сливки 300 мл.,
  • Сахар 200 г.,
  • Дыня 1 шт.,
  • Лимонный сок,
  • Фисташки или миндаль. 

Способ приготовления:

Мороженое из дыни для жарких дней рецепт

1. Смешиваем сливки с сахаром, ставим смесь на плиту и разогреваем, пока сахар не растворится полностью.

2. Дыню очищаем и измельчаем в блендере или натираем на терке.

3. Выдавливаем сок из одного лимона и смешиваем с дыней.

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4. Добавляем сладкую сливочную смесь к дыне, перемешиваем.

5. Десерт ставим в морозильную камеру, чтобы смесь затвердела. 

Совет!

Периодически помешивайте смесь, выставляя ее из холодильника. Так вы предотвратите образование кристалликов льда.

Приятного аппетита!

Напомним,

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