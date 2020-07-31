Мороженое из дыни для жарких дней рецепт
Мороженое из магазина, к сожалению, нельзя назвать на 100% натуральным, однако любой хозяйке под силу создать полезный десерт в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Сливки 300 мл.,
- Сахар 200 г.,
- Дыня 1 шт.,
- Лимонный сок,
- Фисташки или миндаль.
Способ приготовления:
1. Смешиваем сливки с сахаром, ставим смесь на плиту и разогреваем, пока сахар не растворится полностью.
2. Дыню очищаем и измельчаем в блендере или натираем на терке.
3. Выдавливаем сок из одного лимона и смешиваем с дыней.
5. Десерт ставим в морозильную камеру, чтобы смесь затвердела.
Совет!
Периодически помешивайте смесь, выставляя ее из холодильника. Так вы предотвратите образование кристалликов льда.
Приятного аппетита!
Напомним,