Как законсервировать дыню на зиму: пошаговая инструкция
22 июля 2020 13:00
Как законсервировать дыню на зиму: пошаговая инструкция
Лето уже совсем скоро пройдет. А вкусные воспоминания о жарких днях останутся.
ягоды. Все фрукты и ягоды, конечно, заморозить до зимы не получится, но на дыне вы еще можете отыграться.
Вам понадобятся:
- Дыня – 1 кг,
- Сахар – 1,5 стакана,
- Лимонная кислота – 0,5 ч.л.,
- Вода – по необходимости
- Для начала очистите дыню от семечек и кожицы.
- Мякоть следует тонко нарезать кубиками и выложить в тару.
- Важно их выкладывать не плотно, чтобы те не слиплись в сахаре.
- Далее влейте в банки кипяток.
- Настаивайте их 10 минут.
- Затем слейте воду из всех баночек в кастрюлю.
- Следом добавьте туда сахар вместе с лимонной кислотой.
- Перемешайте смесь и доведите ее до кипения.
- Потом разлейте сироп обратно в банки.
- Накройте их крышками и простерилизируйте.
- Закатать банку необходимо крышкой. Внимание: она должна быть герметичной.
- Переверните ее дном кверху и заверните в теплый плед.
- Банки с консервацией должны настаиваться до полного остывания - около 24 часов.
- Можете хранить их как дома, так и в погребе, где будет более благоприятная температура и условия.
Напомним,