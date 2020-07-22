Как законсервировать дыню на зиму: пошаговая инструкция

22 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как законсервировать дыню на зиму: пошаговая инструкция
Как законсервировать дыню на зиму: пошаговая инструкция
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Лето уже совсем скоро пройдет. А вкусные воспоминания о жарких днях останутся.

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Чтобы сделать их еще более приятными, выделите один день на не очень интересный, но все же нужный процесс консервации любимой ягоды. Все фрукты и ягоды, конечно, заморозить до зимы не получится, но на дыне вы еще можете отыграться. 

Вам понадобятся: 

  • Дыня – 1 кг,
  • Сахар – 1,5 стакана,
  • Лимонная кислота – 0,5 ч.л.,
  • Вода – по необходимости 

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Инструкция: 

  1. Для начала очистите дыню от семечек и кожицы.
  2. Мякоть следует тонко нарезать кубиками и выложить в тару. 
  3. Важно их выкладывать не плотно, чтобы те не слиплись в сахаре.
  4. Далее влейте в банки кипяток. 
  5. Настаивайте их 10 минут. 
  6. Затем слейте воду из всех баночек в кастрюлю.
  7. Следом добавьте туда сахар вместе с лимонной кислотой.
  8. Перемешайте смесь и доведите ее до кипения. 
  9. Потом разлейте сироп обратно в банки. 
  10. Накройте их крышками и простерилизируйте. 
  11. Закатать банку необходимо крышкой. Внимание: она должна быть герметичной.
  12. Переверните ее дном кверху и заверните в теплый плед. 
  13. Банки с консервацией должны настаиваться до полного остывания - около 24 часов. 
  14. Можете хранить их как дома, так и в погребе, где будет более благоприятная температура и условия. 

Напомним,

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