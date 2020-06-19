Полезная ягода: ТОП-5 причин полюбить черешню
Ну кто из нас не любит черешню? Обожаемая многими ягода во многом часто недооценивается.
Улучшение памяти
Темная черешня - качественный источник вещества, которое улучшает память. Помимо этого, ягода содержит в себе полифенолы, которые замедляют старение мозга.
Борется с кожными заболеваниями
Улучшает сон
Черешня также может помочь вам и с улучшением сна. Ягода содержит в себе достаточное количество мелатонина. Именно этот гормон отвечает за регулирование циклов сна, а также помогает справиться с бессонницей и недосыпами. Попробуйте съедать несколько ягод за час до сна, чтобы убедиться в этом самостоятельно.
Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Это происходит благодаря высокому содержанию в черешне антоцианинов. Именно эти элементы помогают активировать работу генов, отвечающих за метаболизм жиров и глюкозы. Это в свою очередь помогает следить за уровнем сахара в крови. А также контролировать холестерин.
Снижение веса
На 100 грамм черешни приходится около 27 ккал. Все это из-за того, что ягода практически состоит из воды. А вот чувство сытости, которое она оставляет после себя, помогает умерить аппетит и ускорить обмен веществ благодаря витамину В.
Напомним,