Полезная ягода: ТОП-5 причин полюбить черешню

19 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Полезная ягода: ТОП-5 причин полюбить черешню
Полезная ягода: ТОП-5 причин полюбить черешню
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Ну кто из нас не любит черешню? Обожаемая многими ягода во многом часто недооценивается.

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Полюбить черешню можно хотя бы за ее звездный состав витаминов: A, B1, B2, E, PP и достаточное количество микроэлементов - фтор, кальций и магний, фосфор, железо, йод, медь. Предлагаем вам узнать еще о пяти причинах, которые точно воодушевят вас на покупку килограмма черешни. 

Улучшение памяти 

Темная черешня - качественный источник вещества, которое улучшает память. Помимо этого, ягода содержит в себе полифенолы, которые замедляют старение мозга. 

Борется с кожными заболеваниями 

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Вы наверняка знаете, что высыпания на коже чаще всего образуются ввиду загрязнения кожи токсинами. А вот черешня имеет все возможности очищать кожу от любых ядов внутри организма. Главное - не переборщить с ее дозировкой. 

Улучшает сон 

Черешня также может помочь вам и с улучшением сна. Ягода содержит в себе достаточное количество мелатонина. Именно этот гормон отвечает за регулирование циклов сна, а также помогает справиться с бессонницей и недосыпами. Попробуйте съедать несколько ягод за час до сна, чтобы убедиться в этом самостоятельно. 

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Это происходит благодаря высокому содержанию в черешне антоцианинов. Именно эти элементы помогают активировать работу генов, отвечающих за метаболизм жиров и глюкозы. Это в свою очередь помогает следить за уровнем сахара в крови. А также контролировать холестерин. 

Снижение веса

На 100 грамм черешни приходится около 27 ккал. Все это из-за того, что ягода практически состоит из воды. А вот чувство сытости, которое она оставляет после себя, помогает умерить аппетит и ускорить обмен веществ благодаря витамину В. 

Напомним, 

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