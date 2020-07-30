Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

Аппетитные тефтели можно приготовить из фарша, который залежался в морозильной камере. Классический вкус мяса разнообразим пикантным соусом!

Ингредиенты:

Фарш 350 г.,

Лук 1 шт.,

Сухари 2 ст. ложки,

Молоко 2 ст. ложки,

Растительное масло,

Сливочное масло.

Мука 1 ст. ложка,

Горчица 1 ч. ложка,

Мед 1 ст. ложка,

Вода 150 мл.,

Укроп 1 пучок.

Тефтели – вкусное и сытное блюдо из фарша! Если вы думаете, что для гостей или важного повода тефтели будут слишком простым вариантом, позаботьтесь о приготовлении соуса. Этот рецепт покорит гурманов!

Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

Способ приготовления:

1. Смешиваем для тефтелей в миске фарш с луком, который следует предварительно измельчить. Добавляем молоко и сухари.

2. Солим фарш и тщательно перемешиваем.

Совет!

Готовый фарш для тефтелей оставьте хотя бы на десять минут, только потом начните формировать шарики.

3. Разогреваем сливочное и растительное масло (по ст. ложке) на сковороде, обжариваем наши тефтели до появления корочки.

4. Смешиваем для соуса горчицу, мед и муку, заливаем водой, солим, перемешиваем.

5. Получившейся смесью заливаем тефтели, посыпаем измельченным укропом и держим под крышкой на медленном огне 20 минут.

Если соус будет испаряться слишком быстро, не бойтесь добавить воды. Приятного аппетита!

Напомним,