Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт
Аппетитные тефтели можно приготовить из фарша, который залежался в морозильной камере. Классический вкус мяса разнообразим пикантным соусом!
Ингредиенты:
- Фарш 350 г.,
- Лук 1 шт.,
- Сухари 2 ст. ложки,
- Молоко 2 ст. ложки,
- Растительное масло,
- Сливочное масло.
- Мука 1 ст. ложка,
- Горчица 1 ч. ложка,
- Мед 1 ст. ложка,
- Вода 150 мл.,
- Укроп 1 пучок.
Способ приготовления:
1. Смешиваем для тефтелей в миске фарш с луком, который следует предварительно измельчить. Добавляем молоко и сухари.
2. Солим фарш и тщательно перемешиваем.
Совет!
Готовый фарш для тефтелей оставьте хотя бы на десять минут, только потом начните формировать шарики.
3. Разогреваем сливочное и растительное масло (по ст. ложке) на сковороде, обжариваем наши тефтели до появления корочки.
5. Получившейся смесью заливаем тефтели, посыпаем измельченным укропом и держим под крышкой на медленном огне 20 минут.
Если соус будет испаряться слишком быстро, не бойтесь добавить воды. Приятного аппетита!
Напомним,