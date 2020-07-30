Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

30 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт
Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

Аппетитные тефтели можно приготовить из фарша, который залежался в морозильной камере. Классический вкус мяса разнообразим пикантным соусом!

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Тефтели – вкусное и сытное блюдо из фарша! Если вы думаете, что для гостей или важного повода тефтели будут слишком простым вариантом, позаботьтесь о приготовлении соуса. Этот рецепт покорит гурманов! 

Ингредиенты:

  • Фарш 350 г.,
  • Лук 1 шт.,
  • Сухари 2 ст. ложки,
  • Молоко 2 ст. ложки,
  • Растительное масло,
  • Сливочное масло.
  • Мука 1 ст. ложка,
  • Горчица 1 ч. ложка,
  • Мед 1 ст. ложка,
  • Вода 150 мл.,
  • Укроп 1 пучок. 

Ароматные тефтели в соусе с медом и горчицей рецепт

Способ приготовления:

1. Смешиваем для тефтелей в миске фарш с луком, который следует предварительно измельчить. Добавляем молоко и сухари.

2. Солим фарш и тщательно перемешиваем.

Совет!

Готовый фарш для тефтелей оставьте хотя бы на десять минут, только потом начните формировать шарики. 

3. Разогреваем сливочное и растительное масло (по ст. ложке) на сковороде, обжариваем наши тефтели до появления корочки. 

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4. Смешиваем для соуса горчицу, мед и муку, заливаем водой, солим, перемешиваем.

5. Получившейся смесью заливаем тефтели, посыпаем измельченным укропом и держим под крышкой на медленном огне 20 минут.

Если соус будет испаряться слишком быстро, не бойтесь добавить воды. Приятного аппетита!

Напомним,

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