3 способа оперативно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД

5 августа 2020 09:30 Алла Лысак
3 способа оперативно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД
3 способа оперативно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД
pixabay.com

Уже больше месяца в Украине работает автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Письма с официальными уведомлениями о штрафных взысканиях за нарушения правил дорожного движения приходят юридически заверенным владельцам автомобиля, даже если за рулем в это время находилось другое лицо. 

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Владелец авто получит уведомление по Укрпочте по адресу прописки. 

Но как проверить наличие штрафов тем, кто водит авто, не являясь его владельцем, или банально не проживает по адресу прописки?

Есть сразу три варианта, как сделать это оперативно в Интернете. 

Зайдите на сайт МВД

На портале функционирует раздел, где собраны административные нарушения, зафиксированные автоматической системой на дорогах.

Чтобы узнать данные о себе, пользователю придется указать идентификационный номер автомобиля и реквизиты своего паспорта или прав.

Заведите электронный кабинет водителя 

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В электронный кабинет водителя можно войти по электронной подписи, с помощью идентификации через банки, в которых у вас есть счета, или по MobileID вашего оператора.

В электронном кабинете удобно не только проверять наличие штрафов, но и оплачивать их. 

Загрузите мобильное приложение Дія

В приложении есть функция оповещения о штрафах по СМС. 

Напомним,

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