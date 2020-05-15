В Украине назвали самые лучшие автомобили 2020 года

15 мая 2020 18:30 Алла Лысак
В Украине назвали самые лучшие автомобили 2020 года
В Украине назвали самые лучшие автомобили 2020 года
pixabay.com

Уже 19 лет подряд украинские эксперты выбирают лучшие автомобили, оценивая их по совокупности характеристик.

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Автомобиль, который претендует на звание лучшего, должен иметь достаточный объем двигателя, высокие скоростные характеристики, обширные удобства для всех пассажиров и, конечно, достаточный уровень безопасности.

Кроме того, эксперты изучают соотношение цены и качества, доступность транспортного средства для украинцев.

В 2020 году в шорт-лист попали 25 автомобилей в 12 номинациях. 

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Список победителей выглядит так:

  • Лучший пикап - Ford Ranger,
  • Компактный кроссовер - Lexus UX,
  • Малый класс - Skoda Fabia,
  • Средний и бизнес - Skoda Superb. 

В дополнительных номинациях Peugeot 508 стал лучшим легковым автомобилем года, а Toyota RAV4 завоевала звание лучшего кроссовера. 

Напомним,

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