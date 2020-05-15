В Украине назвали самые лучшие автомобили 2020 года
Уже 19 лет подряд украинские эксперты выбирают лучшие автомобили, оценивая их по совокупности характеристик.
Кроме того, эксперты изучают соотношение цены и качества, доступность транспортного средства для украинцев.
В 2020 году в шорт-лист попали 25 автомобилей в 12 номинациях.
- Лучший пикап - Ford Ranger,
- Компактный кроссовер - Lexus UX,
- Малый класс - Skoda Fabia,
- Средний и бизнес - Skoda Superb.
В дополнительных номинациях Peugeot 508 стал лучшим легковым автомобилем года, а Toyota RAV4 завоевала звание лучшего кроссовера.
Напомним,