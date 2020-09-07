В Японии в воздух поднялся летающий автомобиль с человеком на борту
Фирма SkyDrive, разрабатывающая проект летающего автомобиля, сообщила о проведении испытательного полета ТС с пассажиром на борту.
Как отметил президент SkyDrive Томохиро Фукудзава, авто является прототипом, на рынок компания собирается его вывести через три года. В целом технически автомобиль уже создан полностью, но разработчики продолжат трудиться на обеспечением безопасности пассажиров.
Сейчас в мире разрабатывают около 100 проектов по производству летательных автомобилей, только некоторые добились успеха с прототипами, созданными уже для передвижения с участием человека. Мы надеемся, что многие люди заходят путешествовать по небу на авто и чувствовать себя в безопасности.
Напомним,