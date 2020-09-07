В Японии в воздух поднялся летающий автомобиль с человеком на борту

7 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
В Японии в воздух поднялся летающий автомобиль с человеком на борту
В Японии в воздух поднялся летающий автомобиль с человеком на борту

Фирма SkyDrive, разрабатывающая проект летающего автомобиля, сообщила о проведении испытательного полета ТС с пассажиром на борту.

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На кадрах первого полета видно, что летающий автомобиль поднялся на несколько метров, он пробыл в воздухе 4 минуты.

Как отметил президент SkyDrive Томохиро Фукудзава, авто является прототипом, на рынок компания собирается его вывести через три года. В целом технически автомобиль уже создан полностью, но разработчики продолжат трудиться на обеспечением безопасности пассажиров.

Сейчас в мире разрабатывают около 100 проектов по производству летательных автомобилей, только некоторые добились успеха с прототипами, созданными уже для передвижения с участием человека. Мы надеемся, что многие люди заходят путешествовать по небу на авто и чувствовать себя в безопасности.

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Машина SkyDrive способна висеть в воздухе 10 минут, в ближайшее время длительность полета планируют увеличить до 30 минут. Авто предназначено для передвижения по городу, если возникают пробки. 

В Японии в воздух поднялся летающий автомобиль с человеком на борту

Напомним,

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