Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу
Если вы во время езды по городу опускаете стекла автомобиля, в скором времени можете столкнуться с заболеваниями легких.
Особенной опасности подвергаются люди, проживающие в огромных и загазованных мегаполисах. Передвигаясь по такому городу, всегда держите окна автомобиля закрытыми, советуют ученые из Суррея. Они провели исследование и проанализировали уровень загрязнения воздуха в 10 разных городах мира.
Оказалось, что пиковые значения присутствия загрязняющих веществ в салоне автомобиля фиксируются именно у водителей, которые предпочитают ездить с опущенными стеклами. Исследователям не удалось установить связи загрязненности с моделью автомобиля или другими параметрами.
Ученые советуют во время передвижения по городу пользоваться системами внутренней циркуляции воздуха.
Напомним,