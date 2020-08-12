Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу

Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу

Если вы во время езды по городу опускаете стекла автомобиля, в скором времени можете столкнуться с заболеваниями легких.

Ситуация с загрязнением воздуха в мире с каждым годом вызывает все больше обеспокоенности со стороны ученых

Особенной опасности подвергаются люди, проживающие в огромных и загазованных мегаполисах. Передвигаясь по такому городу, всегда держите окна автомобиля закрытыми, советуют ученые из Суррея. Они провели исследование и проанализировали уровень загрязнения воздуха в 10 разных городах мира.

Оказалось, что пиковые значения присутствия загрязняющих веществ в салоне автомобиля фиксируются именно у водителей, которые предпочитают ездить с опущенными стеклами. Исследователям не удалось установить связи загрязненности с моделью автомобиля или другими параметрами.

В ВОЗ сообщают о 7 млн смертей ежегодно из-за грязного воздуха, более 90% людей дышат воздухом, который нельзя назвать чистым.

Ученые советуют во время передвижения по городу пользоваться системами внутренней циркуляции воздуха.

Напомним,