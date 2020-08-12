Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу

12 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу
Почему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу
pixabay.com

Если вы во время езды по городу опускаете стекла автомобиля, в скором времени можете столкнуться с заболеваниями легких.

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Ситуация с загрязнением воздуха в мире с каждым годом вызывает все больше обеспокоенности со стороны ученых.

Особенной опасности подвергаются люди, проживающие в огромных и загазованных мегаполисах. Передвигаясь по такому городу, всегда держите окна автомобиля закрытыми, советуют ученые из Суррея. Они провели исследование и проанализировали уровень загрязнения воздуха в 10 разных городах мира.

Оказалось, что пиковые значения присутствия загрязняющих веществ в салоне автомобиля фиксируются именно у водителей, которые предпочитают ездить с опущенными стеклами. Исследователям не удалось установить связи загрязненности с моделью автомобиля или другими параметрами. 

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В ВОЗ сообщают о 7 млн смертей ежегодно из-за грязного воздуха, более 90% людей дышат воздухом, который нельзя назвать чистым. 

Ученые советуют во время передвижения по городу пользоваться системами внутренней циркуляции воздуха.

Напомним,

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