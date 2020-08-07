Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса
7 августа 2020 10:30
Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и состоянием десен.
коронавируса, передает газета Daily Mail.
У таких пациентов чаще фиксировали повышенный уровень иммунного белка IL-6, они нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.
Бактерии, оседающие на деснах, вызывают заболевания. Чтобы бороться с ними, организм вырабатывает больше иммунных клеток, в том числе указанного выше белка. Это приводит к тому, что ткани и кости разрушаются, а если белок попадает в сосуды, он способствует повешению артериального давления.
Напомним,