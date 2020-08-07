Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса

7 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса
Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и состоянием десен.

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Ученые из Калифорнии и Бразилии пришли у выводу, что заболевания десен, свидетельствующие о проблемах с сердцем и легкими, прогнозируют тяжелую форму коронавируса, передает газета Daily Mail. 

У таких пациентов чаще фиксировали повышенный уровень иммунного белка IL-6, они нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Бактерии, оседающие на деснах, вызывают заболевания. Чтобы бороться с ними, организм вырабатывает больше иммунных клеток, в том числе указанного выше белка. Это приводит к тому, что ткани и кости разрушаются, а если белок попадает в сосуды, он способствует повешению артериального давления.

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Рекомендуется регулярно чистить зубы и десна, чтобы снизить уровень белка. 

Напомним,

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