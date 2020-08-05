Ученые рассказали об уязвимости женщин к коронавирусу
Некоторые категории женщин становятся более уязвимыми к коронавирусу из-за особенностей функционирования организма.
В рамках эксперимента ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 600 тыс. женщин с приложением COVID Symptom Study (используется для внесения информации о том, как протекала коронавирусная болезнь).
В результате оказалось, что от коронавируса женщину защищает гормон эстроген: чем выше его концентрация в организме, тем менее опасен COVID-19.
Наиболее уязвимыми к коронавирусу оказались женщины, находящиеся в постменопаузе, они на 22% чаще сообщали о возникновении симптомов коронавируса средней тяжести, чем инфицированные женщины, у которых сохраняется менструация.
Еще лучше перенесли коронавирус женщины репродуктивного возраста, которые дополнительно принимали противозачаточные таблетки с эстрогеном.
Отметим, что эстроген является гормоном, отвечающим за женскую репродуктивную систему.
Напомним,