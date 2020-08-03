Врач-инфекционист рассказала о новых симптомах коронавируса в Украине

3 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Врач-инфекционист рассказала о новых симптомах коронавируса в Украине
Врач-инфекционист рассказала о новых симптомах коронавируса в Украине
pixabay.com

Коронавирус стал менее агрессивным, в Украине у пациентов он проявляется не так активно, как раньше.

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Несмотря на менее выраженные проявления коронавируса, сама инфекция остается такой же опасной, а риски заразиться — достаточно высокими, предупредила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Коронавирус перестал быть настолько агрессивным, симптомы не настолько выраженные, как было весной. Темпы распространения тоже немного снизились, из-за того, что погода солнечная, много ультрафиолета.

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Специалист подчеркнула, что никакого медицинского коллапса в Украине нет, опорные больницы справляются и все пациенты получают помощь своевременно. Это важно, легких пациентов и пациентов средней тяжести можно лечить без ИВЛ.

Но для этого им необходимо помогать сразу, без ожиданий.

Врач выразила надежду, что Украина не будет возвращаться к жесткому карантину образца весны 2020 года. По ее словам, это повлияло прежде всего на психологическое состояние людей, а врачам регулярно приходилось осматривать пациентов, которые думали, что у них COVID-19, не имея симптомов.

Напомним, 

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