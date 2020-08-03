Врач-инфекционист рассказала о новых симптомах коронавируса в Украине
Коронавирус стал менее агрессивным, в Украине у пациентов он проявляется не так активно, как раньше.
Коронавирус перестал быть настолько агрессивным, симптомы не настолько выраженные, как было весной. Темпы распространения тоже немного снизились, из-за того, что погода солнечная, много ультрафиолета.
Но для этого им необходимо помогать сразу, без ожиданий.
Врач выразила надежду, что Украина не будет возвращаться к жесткому карантину образца весны 2020 года. По ее словам, это повлияло прежде всего на психологическое состояние людей, а врачам регулярно приходилось осматривать пациентов, которые думали, что у них COVID-19, не имея симптомов.
Напомним,