Прогнозирует тяжелую форму: медики обнаружили тревожный симптом коронавируса
6 августа 2020 23:00
Прогнозирует тяжелую форму: медики обнаружили тревожный симптом коронавируса
Исследователи изучили истории болезней пациентов, которые поступали к медикам с разной температурой тела.
коронавируса, не менее фатальной является и температура выше 40 градусов, сообщают ученые из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Медицинской школы Икана.
Медики изучили истории болезней 7 614 человек.
В результате удалось рассчитать смертность для категорий пациентов с разной температурой тела.
С каждым увеличением температуры на 0,5 градуса значительно растет и смертность, у пациентов с максимальной температурой выше 40 процент благополучного выздоровления составил 58%
Напомним,