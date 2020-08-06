Прогнозирует тяжелую форму: медики обнаружили тревожный симптом коронавируса

6 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Прогнозирует тяжелую форму: медики обнаружили тревожный симптом коронавируса
Прогнозирует тяжелую форму: медики обнаружили тревожный симптом коронавируса

Исследователи изучили истории болезней пациентов, которые поступали к медикам с разной температурой тела.

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Температура тела ниже 35,5 градуса связана с высокой смертностью от коронавируса, не менее фатальной является и температура выше 40 градусов, сообщают ученые из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Медицинской школы Икана. 

Медики изучили истории болезней 7 614 человек. 

В результате удалось рассчитать смертность для категорий пациентов с разной температурой тела.

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У тех, кто был госпитализирован с температурой ниже 35,5 градуса, процент летального исхода вырос до 44%, среди пациентов с температурой выше 40 градусов, умерли 42% из тех, кого охватили ученые.

С каждым увеличением температуры на 0,5 градуса значительно растет и смертность, у пациентов с максимальной температурой выше 40 процент благополучного выздоровления составил 58%

Напомним,

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