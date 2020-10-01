С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило

1 октября 2020 10:55 Алла Лысак
С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило
С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило

В Национальной полиции напомнили, что с 1 октября вступает в силу положение об обязательном использовании дневных ходовых огней вне населенных пунктов.

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С 1 октября транспортные средства в Украине должны включать фары вне населенных пунктов в дневное время, соответствующий пункт содержится в текущей версии ПДД.

По словам пресс-службы Национальной полиции, речь идет о загородных дорогах. Если вы выехали за пределы населенного пункта, в обязательном порядке включитте дневные ходовые огни или ближний свет фар.  

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Примечательно, что правило является обязательным для выполнения в любое время суток (вне зависимости от солнечной или пасмурной погоды). Требование остается актуальным до 1 мая включительно. 

Невыполнение данного требования может обернуться дополнительными минутами общения с правоохранителями, будьте ответственными. 

Напомним,

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