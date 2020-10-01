С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило
В Национальной полиции напомнили, что с 1 октября вступает в силу положение об обязательном использовании дневных ходовых огней вне населенных пунктов.
По словам пресс-службы Национальной полиции, речь идет о загородных дорогах. Если вы выехали за пределы населенного пункта, в обязательном порядке включитте дневные ходовые огни или ближний свет фар.
Невыполнение данного требования может обернуться дополнительными минутами общения с правоохранителями, будьте ответственными.
Напомним,