С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило

С 1 октября украинские водители должны выполнять еще одно правило

В Национальной полиции напомнили, что с 1 октября вступает в силу положение об обязательном использовании дневных ходовых огней вне населенных пунктов.

С 1 октября транспортные средства в Украине должны включать фары вне населенных пунктов в дневное время, соответствующий пункт содержится в текущей версии ПДД

По словам пресс-службы Национальной полиции, речь идет о загородных дорогах. Если вы выехали за пределы населенного пункта, в обязательном порядке включитте дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Примечательно, что правило является обязательным для выполнения в любое время суток (вне зависимости от солнечной или пасмурной погоды). Требование остается актуальным до 1 мая включительно.

Невыполнение данного требования может обернуться дополнительными минутами общения с правоохранителями, будьте ответственными.

Напомним,