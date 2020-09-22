В Британии планируют запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года

22 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
В Британии планируют запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года
В Британии планируют запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года

Ранее Соединенное Королевство анонсировало переход на экологический транспорт с 2040 года.

Читайте такжеЧто изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля
Запрет на продажу автомобилей, которые используют в качестве топлива бензин, могут ввести с 2030 года, сообщает The Guardian.

Источник издания отметил, что премьер-министр страны Борис Джонсон позже представит «дорожную карту» по отказу от двигателей внутреннего сгорания, произойдет это в 2020 году.

Изначально программу должны были показать в сентябре, но из-за пандемии коронавируса презентацию перенесли.

Читайте такжеВ США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)
Примечательно, что Великобритания ранее планировала запретить продажу неэкологических ТС с 2040 года. Например, в Норвегии от бензиновых двигателей откажутся уже в 2025 году, а Германия, Ирландия и Нидерланды перейдут на электрические или гибридные установки в 2030 году.

Напомним, 

Облако тегов

автомобиль бензин Великобритания экологи автомобильные новости

Материалы по теме

В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось
АвтоЛеди

В Украине утвердили водительские права нового образца: что изменилось
Рекордно дорогое ДТП с компенсацией в 3,5 млн евро: Bugatti и Porsche столкнулись на дороге в Швейцарии
АвтоЛеди

Рекордно дорогое ДТП с компенсацией в 3,5 млн евро: Bugatti и Porsche столкнулись на дороге в Швейцарии
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
Актер фильма "Расколотые сны" Тарас Цымбалюк: Для меня организатором в семье является женщина
Интервью

Актер фильма "Расколотые сны" Тарас Цымбалюк: Для меня организатором в семье является женщинаЭксклюзив

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
Секс без презерватива: чем это опасно

Секс без презерватива: чем это опасно

Популярное видео

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK