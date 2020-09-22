В Британии планируют запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года

В Британии планируют запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года

Ранее Соединенное Королевство анонсировало переход на экологический транспорт с 2040 года.

Запрет на продажу автомобилей , которые используют в качестве топлива бензин, могут ввести с 2030 года, сообщает The Guardian.

Источник издания отметил, что премьер-министр страны Борис Джонсон позже представит «дорожную карту» по отказу от двигателей внутреннего сгорания, произойдет это в 2020 году.

Изначально программу должны были показать в сентябре, но из-за пандемии коронавируса презентацию перенесли.

Примечательно, что Великобритания ранее планировала запретить продажу неэкологических ТС с 2040 года. Например, в Норвегии от бензиновых двигателей откажутся уже в 2025 году, а Германия, Ирландия и Нидерланды перейдут на электрические или гибридные установки в 2030 году.

Напомним,