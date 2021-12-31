Андрей Данилко признался, что собирается делать с приобретенным Роллс Ройсом Фредди Меркьюри

31 декабря 2021 07:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Андрей Данилко признался, что собирается делать с приобретенным Роллс Ройсом Фредди Меркьюри
Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

В полуфинале шоу МАСКА на канале Украина ведущий Владимир Остапчук перевоплотился в легендарного солиста группы Queen и решил спросить у Андрея Данилко о судьбе авто, которое когда-то принадлежал Фредди Меркьюри.

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Андрей Данилко – самая скромная звезда современности. Он может позволить себе приобрести легендарный «Роллс Ройс» Фредди Меркьюри, а вот в обычной жизни ходит в простом свитере и джинсах.

Как известно, Данилко приобрел эту машину еще в 2013 году, но оказывается, так ни разу и не смог на ней проехаться. Но что мешает артисту наконец сесть за руль этого автомобиля?

Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем, – рассказал Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

Роллс Ройс Фредди Меркьюри до сих пор в Лондоне / topgir.com.ua

Звездный детектив гипершоу «МАСКА» планирует показать автомобиль известного музыканта всем украинцам.

Мы хотим выставить «Роллс Ройс» Фредди Меркюри как первый экспонат в зале «Украина», с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе, – признался Андрей Данилко.

Напомним,

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