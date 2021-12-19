Андрей Данилко растрогал публику своей детской фотографией: "Чарівний радянський малюк"

Певец Андрей Данилко ведет довольно скрытный образ жизни.

Лишь в образе веселой и заводной Верки Сердючки Андрей Данилко позволяет себе проявлять всевозможные фривольности и готов совершать обезбашенные поступки.

Но не так давно Андрей стал все чаще обновлять свою страницу в Инстаграм. Практически ежедневно артист публикует там фотографии и видеоролики из своего прошлого.

Верка Сердючка с мамой / instagram.com/v_serduchka

Одна из последних фотографий вовсе произвела настоящий фурор среди фолловеров Андрея Михайловича. На ней музыкант предстал в годовалом возрасте.

В кадре маленький Данилко сидит на кровати на фоне ковра с серьезным взглядом. В руках мальчик держит игрушечную рыбку на колесиках.

Фото з рибкою на колесах. Полтава. 1974 р, - подписал снимок легендарный артист.

Певец Андрей Данилко в детстве / instagram.com/v_serduchka

В комментариях к публикации подписчики Андрея Михайловича не сдерживали своих эмоций. Публика написала ему очень много смешных и милых комментариев: «Холёсенький», «Это знак! Рыба в руках у ребенка к большим деньгам и признанию», «Боже, яка прєлєсть», «Андрей, Вы в любом возрасте прекрасны!», «Андрюшка лапушка», «Чарівний радянський малюк! Мабудь у багатьох із нас є фото на фоні килима на стіні і з улюбленою іграшкою в руках!»

Напомним,