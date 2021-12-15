МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко напробовался коньяка в эфире шоу

15 декабря 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко напробовался коньяка в эфире шоу
МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко напробовался коньяка в эфире шоу
пресс-служба

В 8 выпуске гипершоу «МАСКА-2», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», эпатажный и загадочный Скандал поразила новыми подсказками о себе.

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После загадочного исчезновения со сцены в седьмом эфире шоу «МАСКА» эпатажная героиня Скандал вернулась к зрителям с порцией новых подсказок о себе. Участница презентовала звездным детективам новый черный сундук, в котором оставила чашку с непонятным алкогольным напитком. Поэтому экспертам пришлось выяснять суть зашифрованного сообщения.

Дайте мне попробовать, я хорошо разбираюсь в крепких напитках, – отметил Андрей Данилко в эфире канала «Украина». – Мне похоже на поддельный коньяк, который продавали в 90-х годах. Да, это коньяк, но я не очень хорошо распробовал, дайте еще.

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Олю Полякову заинтересовало не содержимое, а сама чашка, на которой виднелся портрет знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Однако, как рассказала NK | Настя Каменских – коньяк, который отведал Данилко, никоим образом не связан ни с местностью, ни с традициями мексиканцев. Тогда детективы предположили, что Скандал захотела просто их отравить, и все вместе обратили внимание на Андрея Данилко, который мгновенно ответил коллегам:

Меня этим не убьешь, – отметил артист. – Что вы от меня хотите? Надо понять, кто это.

Но Оля Полякова все же решила забрать у эксперта чашку и немного попробовать:

Ой боже, там что-то такое пьяное, у меня даже глаза скосило.

МАСКА 2 сезон: звездный детектив Оля Полякова / пресс-служба

А Андрею Данилко все понравилось, единственное, что попросил звездный детектив у коллег – лимончик:

Очень хорошая передача! Очень хорошая маска, очень! И достойные подсказки. Интересно другое – я пью, а Оля поет – как так?

МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко напробовался коньяка в эфире шоу / пресс-служба

Что таким хитрым образом зашифровала Скандал и кто на самом деле скрывается под ярким образом – станет известно совсем скоро.

Смотрите полуфинал любимого шоу миллионов «МАСКА» в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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