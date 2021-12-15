МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко напробовался коньяка в эфире шоу
В 8 выпуске гипершоу «МАСКА-2», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», эпатажный и загадочный Скандал поразила новыми подсказками о себе.
Дайте мне попробовать, я хорошо разбираюсь в крепких напитках, – отметил Андрей Данилко в эфире канала «Украина». – Мне похоже на поддельный коньяк, который продавали в 90-х годах. Да, это коньяк, но я не очень хорошо распробовал, дайте еще.
Меня этим не убьешь, – отметил артист. – Что вы от меня хотите? Надо понять, кто это.
Но Оля Полякова все же решила забрать у эксперта чашку и немного попробовать:
Ой боже, там что-то такое пьяное, у меня даже глаза скосило.
А Андрею Данилко все понравилось, единственное, что попросил звездный детектив у коллег – лимончик:
Очень хорошая передача! Очень хорошая маска, очень! И достойные подсказки. Интересно другое – я пью, а Оля поет – как так?
Что таким хитрым образом зашифровала Скандал и кто на самом деле скрывается под ярким образом – станет известно совсем скоро.
Смотрите полуфинал любимого шоу миллионов «МАСКА» в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,