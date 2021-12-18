Энрике Иглесиас и Анна Курникова восхитили Сеть редкими фото своих подросших детей
В преддверии Нового года Энрике Иглесиас решил сделать своим поклонникам сюрприз.
Несмотря на свою публичную жизнь Энрике и Анна стараются хранить свое семейное счастье за семью замками. Именно поэтому своих наследников пара показывает достаточно редко.
Но на днях Курникова все-таки решила нарушить свои принципы. В честь четвертого дня рождения двойняшек теннисистка опубликовала милые фотографии детей.
В комментариях к публикации поклонники Энрике и Анны засыпали пару и их наследников поздравлениями, а также отметили, что Николас и Люси растут очень красивыми детьми.