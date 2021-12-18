Энрике Иглесиас и Анна Курникова восхитили Сеть редкими фото своих подросших детей

18 декабря 2021 11:10 Туренко Андрей
Энрике Иглесиас и Анна Курникова восхитили Сеть редкими фото своих подросших детей
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Fotobank / GettyImages

В преддверии Нового года Энрике Иглесиас решил сделать своим поклонникам сюрприз.

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Певец Энрике Иглесиас счастливый отец двоих замечательных детей. Вместе со своей любимой супругой Анной Курниковой он воспитывает дочь Люси и сына Николаса.

Несмотря на свою публичную жизнь Энрике и Анна стараются хранить свое семейное счастье за семью замками. Именно поэтому своих наследников пара показывает достаточно редко.

Но на днях Курникова все-таки решила нарушить свои принципы. В честь четвертого дня рождения двойняшек теннисистка опубликовала милые фотографии детей.

Сын Энрике Иглесиас и Анны Курниковой / instagram.com/annakournikova

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В кадре красавец Николас позирует на фоне красивого газона и детской площадки, а принцесса Люси, в свою очередь, решила освоить лесенку на турнике.

В комментариях к публикации поклонники Энрике и Анны засыпали пару и их наследников поздравлениями, а также отметили, что Николас и Люси растут очень красивыми детьми.

Сын Энрике Иглесиас и Анны Курниковой / instagram.com/annakournikova
Напомним,

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