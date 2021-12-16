Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских
Певец и продюсер Потап рассказал, что у него появился бизнес, который он ведет с экс-женихом своей нынешней супруг Насти Каменских.
Мы придумали, что каждый раз 23 мая в Киеве будем устраивать открытую нашу очередную свадьбу. Но свадьба как благотворительное мероприятие. На которое мы будем привозить Snoop Dogg, сумасшедших артистов. Вход будет стоить 5 тыс. долларов, и деньги будут идти на помощь детям, - поделился Потап.
Рэпер также рассказал, что ведет общий бизнес с бывшим женихом Насти Каменских. Теперь артист делает суши.
Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем. Парень, который был с Настей до меня, настолько классный, это Вова Дятлов, у него отличный партнер, они в Николаеве открыли ресторанчик, и мы подружились, много раз были в этом ресторане. Потом сказали: «Когда вы в Киеве захотите что-нибудь открыть, ребята, мы готовы инвестировать, – рассказал продюсер.
Напомним,