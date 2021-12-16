Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских

16 декабря 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских
Супруги Настя Каменских и Потап
instagram.com/kamenskux

Певец и продюсер Потап рассказал, что у него появился бизнес, который он ведет с экс-женихом своей нынешней супруг Насти Каменских.

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Рэпер Потап поделился с ведущим программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», Даниэлем Салемом, что они с супругой Настей Каменских планируют много детей, а так же ежегодно будут устраивать празднование своей свадьбы в благотворительном формате.

Мы придумали, что каждый раз 23 мая в Киеве будем устраивать открытую нашу очередную свадьбу. Но свадьба как благотворительное мероприятие. На которое мы будем привозить Snoop Dogg, сумасшедших артистов. Вход будет стоить 5 тыс. долларов, и деньги будут идти на помощь детям, - поделился Потап.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Рэпер также рассказал, что ведет общий бизнес с бывшим женихом Насти Каменских. Теперь артист делает суши.

Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем. Парень, который был с Настей до меня, настолько классный, это Вова Дятлов, у него отличный партнер, они в Николаеве открыли ресторанчик, и мы подружились, много раз были в этом ресторане. Потом сказали: «Когда вы в Киеве захотите что-нибудь открыть, ребята, мы готовы инвестировать, – рассказал продюсер.

Напомним,

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