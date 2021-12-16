Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Супруги Настя Каменских и Потап instagram.com/kamenskux

Певец и продюсер Потап рассказал, что у него появился бизнес, который он ведет с экс-женихом своей нынешней супруг Насти Каменских.