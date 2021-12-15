Настя Каменских и Верка Сердючка споют дуэтом: У Насти была мечта – спеть с большой вокалисткой, как я

15 декабря 2021 23:33 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменских и Верка Сердючка споют дуэтом: У Насти была мечта – спеть с большой вокалисткой, как я
NK | Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA
пресс-служба канала Украина

Только на сцене праздничного шоу канала Украина две украинские суперстар – NK | Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA – представят парадоксальный, уникальный, по-настоящему особенный дуэт на песню «Попа как у Ким».

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На дворе декабрь, а значит, совсем скоро мы будем отмечать самый волшебный праздник года. А великолепную веселую атмосферу создаст грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», которое стартует в эфире 31 декабря в 20:00. Звездные детективы масштабного проекта приготовили множество ярких сюрпризов, чтобы сделать этот вечер по-настоящему незабываемым. Специально для новогоднего шоу канала «Украина» суперзвезды VERKA SERDUCHKA и NK | Настя Каменских, имена которых хорошо знакомы далеко за пределами нашей страны, объединятся и поразят зрителей общим номером.

Шоу «МАСКА» – это самая крутая программа в мире, потому что здесь возможно все! Открою вам тайну: у Насти была мечта – спеть с такой большой вокалисткой, как я, – призналась полна самоиронии VERKA SERDUCHKA.

Маска: Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина

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Только в «Новорічній Масці на каналі «Україна» сексуальный хит NK «Попа как у Ким» обретет новое неожиданное звучание. Выступление будет наполнено развлечениями и зажигательными танцами, ведь в компании VERKA SERDUCHKA & BAND и ее мамы просто не может быть иначе.

Скажите мне, кто не мечтал бы спеть с Веркой? Нет таких! Мы все ее обожаем, потому что именно она олицетворяет самый веселый и яркий праздник в нашей стране, – говорит NK | Настя Каменских. – Мы, артисты, очень любим выступать перед людьми, а в новогоднюю ночь без сюрпризов никак. Поэтому обещаю, что мы вас очень удивим!

NK | Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Совместный номер Насти и Верки поразит своей оригинальностью. По словам одного из режиссеров-постановщиков шоу «МАСКА» Ярослава Губского, ничего подобного раньше в Украине не делали.

Мы благодарны Андрею Михайловичу за то, что он взял на себя аранжировку, и нам удалось создать столь необычный номер. Он начинается как классное, модное, европейское шоу – красивая Настя, балет, пластика, специальный способ съемки, а потом это все переходит в очень понятный для всех украинский балаган, в хорошем смысле этого слова. Нам было очень интересно создавать синтез двух эстетик, которые, на первый взгляд, объединить невозможно. Но с помощью этих суперартистов сделать это удалось наилучшим образом, – отмечает режиссер.

Смотрите самую загадочную праздничную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

Напомним,

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Верка Сердючка Настя Каменских Новый год канал Украина новости Новорічна МАСКА на каналі Україна

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