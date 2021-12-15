Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью

15 декабря 2021 23:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью
пресс-служба Нового канала

Ведущий сезона «Чудеса света» Антон Зайцев ни секунды не раздумывал перед тем, как сигануть вниз.

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Напугать высотой Антона Зайцева – ведущего тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света», свежий сезон которого по субботам показывает Новый канал – сложно. За два года работы над проектом он успел совершить множество экстремальных поступков, среди которых – прыжок с самой высокой площадки для банджи-джампинга – башни Макао (Китай). Так что во время съемок очередного выпуска во Франции Антон не упустил возможность полетать на веревке над каньоном Вердон.

В комментариях в интернете постоянно пишут: «Верните Птушкина!», «Верните Беднякова!» Но чтобы вернуть кого-то, нужно от кого-то избавиться. Поэтому меня решили сбросить с моста, – пошутил Антон.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью / пресс-служба Нового канала

Мост Артуби – самый высокий в Европе, с которого можно прыгнуть с веревкой. Его высота составляет 182 метра – это как три 20-этажки! Желающих сигануть с самого высокого моста в Европе немало, но вот сделать последний шаг хватает духу не всем. Впрочем, это не об Антоне. Он прыгнул в пропасть, не раздумывая.

Если вы любитель упасть в бездну с веревкой, привязанной к ноге, то вам сюда. Иначе подумайте. Где-то трижды, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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