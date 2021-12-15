Орел и Решка. Чудеса света: ведущий прыгнул с моста – 182 метра над пропастью
Ведущий сезона «Чудеса света» Антон Зайцев ни секунды не раздумывал перед тем, как сигануть вниз.
В комментариях в интернете постоянно пишут: «Верните Птушкина!», «Верните Беднякова!» Но чтобы вернуть кого-то, нужно от кого-то избавиться. Поэтому меня решили сбросить с моста, – пошутил Антон.
Мост Артуби – самый высокий в Европе, с которого можно прыгнуть с веревкой. Его высота составляет 182 метра – это как три 20-этажки! Желающих сигануть с самого высокого моста в Европе немало, но вот сделать последний шаг хватает духу не всем. Впрочем, это не об Антоне. Он прыгнул в пропасть, не раздумывая.
Если вы любитель упасть в бездну с веревкой, привязанной к ноге, то вам сюда. Иначе подумайте. Где-то трижды, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.
Напомним,