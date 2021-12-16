Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку

16 декабря 2021 01:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку
Ким Кардашьян
Fotobank / GettyImages

Похоже, Ким Кардашьян может позволить себе большее, чем даже сама Королева. Например, открывать утром глаза под звуки фортепиано.

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Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян захотела, чтобы ее четверо детей сполна почувствовали дух Рождества. Для этого любящая мама наняла пианиста, чтобы каждое утро в течение месяца будил ее и детей.

Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку / instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Инстаграм-сториз Кардашьян опубликовала ролик, на котором запечатлен момент, когда пианист играет праздничную композицию, сидя в белоснежной комнате звезды у огромной наряженной елки.

Каждое утро в декабре приходит пианист Филип Корниш, чтобы сыграть рождественскую музыку на пианино, чтобы разбудить детей, – сказала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку / instagram.com/kimkardashian

Отметим, что сейчас Ким пытается расторгнуть брак с Канье Уэстом и вернуть себе свою девичью фамилию. А вот Канье все же надеется воссоединиться с экс-любимой, однако Кардашьян об этом и думать забыла. Ведь как сообщают инсайдеры, светская львица закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним,

 

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