Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку

Похоже, Ким Кардашьян может позволить себе большее, чем даже сама Королева. Например, открывать утром глаза под звуки фортепиано.

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян захотела, чтобы ее четверо детей сполна почувствовали дух Рождества. Для этого любящая мама наняла пианиста, чтобы каждое утро в течение месяца будил ее и детей.

Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку / instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Инстаграм-сториз Кардашьян опубликовала ролик, на котором запечатлен момент, когда пианист играет праздничную композицию, сидя в белоснежной комнате звезды у огромной наряженной елки.

Каждое утро в декабре приходит пианист Филип Корниш, чтобы сыграть рождественскую музыку на пианино, чтобы разбудить детей, – сказала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы просыпаться каждое утро под живую музыку / instagram.com/kimkardashian

Отметим, что сейчас Ким пытается расторгнуть брак с Канье Уэстом и вернуть себе свою девичью фамилию. А вот Канье все же надеется воссоединиться с экс-любимой, однако Кардашьян об этом и думать забыла. Ведь как сообщают инсайдеры, светская львица закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним,