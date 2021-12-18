Холостячка 2 сезон: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала "Кофе с кардамоном"
20 декабря в 20:15 на СТБ стартует 10-серийная костюмированная драма о запретной любви «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой.
«Кофе с кардамоном» – это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму. Глубокие трепетные чувства пары развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов – во времена «Весны народов».
Любимец зрительниц, финалист реалити Холостячка–2 Дмитрий Шевченко сыграл в сериале роль польского шляхтича.
Я в восторге от съемок, интерьера, костюмов и работы актеров на площадке. Мне досталась роль польского шляхтича. И мне кажется, я выгляжу очень гармонично в атмосфере XIX века и в этом костюме (улыбается). Если бы существовала машина времени, я бы с удовольствием прожил один день из прошлого. Мне нравится, что на площадке не бутафорный подход к съемкам, а очень ответственный и реальный. Вот даже газета на столе лежит тех времен! – поделился впечатлениями от работы Дмитрий.
Помимо Шевченко, в съемках приняли участие украинские блогеры – Роман Свечкоренко, Надин Медведчук и Андрей Шатырко.
Не пропустите премьеру 20 декабря в 20:15 на телеканале СТБ!