Холостячка 2 сезон: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала "Кофе с кардамоном"

18 декабря 2021 00:06 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала
Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко
пресс-служба канала СТБ

20 декабря в 20:15 на СТБ стартует 10-серийная костюмированная драма о запретной любви «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой.

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Главные роли исполняют Алена Лавренюк и Павел Делонг. Помимо любимых актеров, красивых декораций и завораживающей истории зрителей ждут и другие сюрпризы. Один из них – появление в сериале финалиста 2 сезона реалити «Холостячка» Дмитрия Шевченко.

 

Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко / пресс-служба канала СТБ

«Кофе с кардамоном» – это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму. Глубокие трепетные чувства пары развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов – во времена «Весны народов».

Любимец зрительниц, финалист реалити Холостячка–2 Дмитрий Шевченко сыграл в сериале роль польского шляхтича.

Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко / пресс-служба канала СТБ

Я в восторге от съемок, интерьера, костюмов и работы актеров на площадке. Мне досталась роль польского шляхтича. И мне кажется, я выгляжу очень гармонично в атмосфере XIX века и в этом костюме (улыбается). Если бы существовала машина времени, я бы с удовольствием прожил один день из прошлого. Мне нравится, что на площадке не бутафорный подход к съемкам, а очень ответственный и реальный. Вот даже газета на столе лежит тех времен! – поделился впечатлениями от работы Дмитрий.

Помимо Шевченко, в съемках приняли участие украинские блогеры – Роман Свечкоренко, Надин Медведчук и Андрей Шатырко.

Надин Медведчук / пресс-служба канала СТБ

Не пропустите премьеру 20 декабря в 20:15 на телеканале СТБ!

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