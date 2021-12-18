Холостячка 2 сезон: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала "Кофе с кардамоном" Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко пресс-служба канала СТБ

20 декабря в 20:15 на СТБ стартует 10-серийная костюмированная драма о запретной любви «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой.