Дочь Арнольда Шварценеггера беременна вторым ребенком – СМИ
Арнольд Шварценеггер готовится стать дедушкой во второй раз.
Сама Кэтрин, как и ее супруг Крис Пратт, распространившуюся информацию никак не комментируют. Представители пары также пока что молчат.
Отметим, что сейчас у Кэтрин и Криса подрастает дочь Лейла. Девочка родилась в августе 2020 года. Она стала первой внучкой звездного дедушки Арнольда Шварценеггера.
И если Лейла стала для Кэтрин первенцем, то для ее супруга – вторым ребенком. В браке с актрисой Анной Фэрис у него родился сын Джек.
Напомним,