Дочь Арнольда Шварценеггера беременна вторым ребенком – СМИ

17 декабря 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дочь Арнольда Шварценеггера беременна вторым ребенком – СМИ
Кэтрин Шварценеггер
instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер готовится стать дедушкой во второй раз.

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31-летняя дочь американского актера Арнольда Шварценеггера – Кэтрин – беременна вторым ребенком. О беременности девушки сообщает издание People, ссылаясь на свои источники.

Сама Кэтрин, как и ее супруг Крис Пратт, распространившуюся информацию никак не комментируют. Представители пары также пока что молчат.

Кэтрин Шварценеггер с мужем / instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, что сейчас у Кэтрин и Криса подрастает дочь Лейла. Девочка родилась в августе 2020 года. Она стала первой внучкой звездного дедушки Арнольда Шварценеггера.

И если Лейла стала для Кэтрин первенцем, то для ее супруга – вторым ребенком. В браке с актрисой Анной Фэрис у него родился сын Джек.

Кэтрин Шварценеггер с дочкой / instagram.com/katherineschwarzenegger

Напомним,

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