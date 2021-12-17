Алена Винницкая призналась, почему годами не снимает рождественские украшения

17 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Винницкая призналась, почему годами не снимает рождественские украшения
Певица и ведущая Алена Винницкая
instagram.com/alenavinnitskaya

Алена Винницкая на съемочной площадке грандиозного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» рассказала, как привыкла отмечать Новый год и почему уже много лет не снимает украшения вокруг дома.

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По словам ведущей программы «Зірковий шлях» Алены Винницкой, весь период зимних праздников является для нее волшебным и наполненным сказочным настроением.

Я родилась в канун Нового года – 27 декабря, поэтому для меня весь этот месяц – особенное время. Как артисту, работающему на новогодних праздниках, мне приходилось видеть разных веселых людей. К сожалению, нельзя было снимать их на камеру, чтобы они не увидели себя. Я уже много лет отмечаю Новый год или на сцене, как и большинство певцов, или в спокойном семейном кругу – с елкой, салатами, у камина. Мы уже не празднуем Новый год так громко, как когда-то, когда были молодые, – с улыбкой рассказала Алена Винницкая за кулисами масштабного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Певица и ведущая Алена Винницкая / пресс-служба канала Украина

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Звезда живет в собственном доме, поэтому может украшать елку как на улице, так и дома. Но если в доме ставит экологичное, ненатуральное деревце, то на улице у нее растет немало настоящих лесных красавиц.

Много лет назад мы купили уличные украшения, повесили их и так и не снимаем, – смеется артистка. – Их летом почему-то не видно, они уже повыцветали. Но у нас там очень красивая гирлянда, которую в зимний период мы зажигаем.

А вот подарки для родных и близких Алена старается покупать заранее.

Сегодня это очень несложно делать, потому что все можно заказать в Интернете. На Новый год в нашей семье не принято дарить очень дорогие вещи. Это обычно что-то милое – или носки, или какие-то свечи. Что-то душевное, – отметила Алена Винницкая.

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

Напомним,

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