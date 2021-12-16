Актер сериала "Игры детей старшего возраста" Иван Оганесян поделился, что стал отцом английской художницы

В кино можно быть кем угодно, а вот в реальной жизни не у каждого человека есть шанс стать отцом английской художницы.

У Ивана Оганесяна очень много интересных и запоминающихся работ. Роль в 16-серийном сериале на канале «Украина» пополнит этот список, потому что даже трейлер к фильму «Игры детей старшего возраста» вызывают любопытство и нетерпение увидеть всю картину.

И если в мелодраме герой Ивана Оганесяна – отец подростка, то в реальной жизни он – папа трех очаровательных девочек. И старшая из них преподнесла ему приятный сюрприз. Известно, что ее имя уже занесено в антологию юных английских поэтов. Но оказалось, что это еще не все.

Олеся сейчас будет поступать на лингвиста, но мне приятно поделиться, что она еще и пишет картины. Мой дедушка и папа в свое время тоже очень хороши рисовали, – поделился актер сериала «Игры детей старшего возраста». – Одна из работ дочери будет участвовать в выставке картин английских художников королевской академии искусств. Так что я отец английского поэта и теперь еще английского художника.

Актер Иван Оганесян / пресс-служба канала Украина

Актер признался, что в последнее время они редко встречаются, так как Олеся живет в Англии, а он из-за съемок может по работе быть в разных странах. Но актер часто общается со старшей дочерью по скайпу.

Что касается каких-то откровений, то у нас сейчас такой период – «без советов», – рассказал Иван Оганесян. – Я понимаю, что всегда ей нужен, но на расстоянии это все равно сложно осуществить.

Смотрите с 20 декабря в 21:00 с понедельника по четверг сериал «Игры детей старшего возраста» на канале «Украина».

Напомним,