Актер сериала "Игры детей старшего возраста" Иван Оганесян поделился, что стал отцом английской художницы

16 декабря 2021 23:27 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актер сериала
Актер Иван Оганесян
пресс-служба канала Украина

В кино можно быть кем угодно, а вот в реальной жизни не у каждого человека есть шанс стать отцом английской художницы.

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У Ивана Оганесяна очень много интересных и запоминающихся работ. Роль в 16-серийном сериале на канале «Украина» пополнит этот список, потому что даже трейлер к фильму «Игры детей старшего возраста» вызывают любопытство и нетерпение увидеть всю картину.

И если в мелодраме герой Ивана Оганесяна – отец подростка, то в реальной жизни он – папа трех очаровательных девочек. И старшая из них преподнесла ему приятный сюрприз. Известно, что ее имя уже занесено в антологию юных английских поэтов. Но оказалось, что это еще не все.

Олеся сейчас будет поступать на лингвиста, но мне приятно поделиться, что она еще и пишет картины. Мой дедушка и папа в свое время тоже очень хороши рисовали, – поделился актер сериала «Игры детей старшего возраста». – Одна из работ дочери будет участвовать в выставке картин английских художников королевской академии искусств. Так что я отец английского поэта и теперь еще английского художника.

Актер Иван Оганесян / пресс-служба канала Украина

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Актер признался, что в последнее время они редко встречаются, так как Олеся живет в Англии, а он из-за съемок может по работе быть в разных странах. Но актер часто общается со старшей дочерью по скайпу.

Что касается каких-то откровений, то у нас сейчас такой период – «без советов», – рассказал Иван Оганесян. – Я понимаю, что всегда ей нужен, но на расстоянии это все равно сложно осуществить.

Смотрите с 20 декабря в 21:00 с понедельника по четверг сериал «Игры детей старшего возраста» на канале «Украина».

Напомним,

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