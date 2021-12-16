Алина Гросу рассказала о самом "зашкварном" Новом годе, с которого ей пришлось убегать

16 декабря 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу рассказала о самом
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица GROSU откровенно рассказала, с чем уже многие годы ассоциирует Новый год и вспомнила праздник, развитие событий которого пошло не по плану.

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Популярная певица GROSU на концерте-награждении лучших песен 2021 года «Музыкальная платформа» зажжет с песней «Малиновые губы». На съемочной площадке канала «Украина» артистка рассказала, что планирует встречать 2022 год на сцене.

Я давно ассоциирую Новый год с работой. А вот настоящее празднование будет на Рождество. Мы обязательно едем в деревню к бабушке, она готовит разные традиционные вкусности. Так повелось. В эти дни душа так и тянется туда, – рассказала GROSU.

Певица Алина Гросу / пресс-служба канала Украина

И хотя для артистки привычное дело – праздновать Новый год в компании поклонников и незнакомых людей, признается – однажды все пошло не по плану и ей пришлось быстро выкручиваться из ситуации.

Однажды я приехала на концерт в закрытом заведении, но до выхода на сцену не видела зрителей. Вдруг смотрю, а за столами одни только мужчины – ни одной женщины. Выступление длилось всего 30 минут, и вдруг заходят девушки, но это были не их жены. Я подумала – ну ладно, всякое бывает в мире. Вдруг эти мужчины обращаются ко мне: «Иди к нам», смотрю, девушки от этого не в восторге. Но я быстро отреагировала и сбежала оттуда, – поделилась GROSU.

Напомним,

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