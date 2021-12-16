Алина Гросу рассказала о самом "зашкварном" Новом годе, с которого ей пришлось убегать Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Алина Гросу instagram.com/alina_grosu

Певица GROSU откровенно рассказала, с чем уже многие годы ассоциирует Новый год и вспомнила праздник, развитие событий которого пошло не по плану.