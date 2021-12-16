Алина Гросу рассказала о самом "зашкварном" Новом годе, с которого ей пришлось убегать
Певица GROSU откровенно рассказала, с чем уже многие годы ассоциирует Новый год и вспомнила праздник, развитие событий которого пошло не по плану.
Я давно ассоциирую Новый год с работой. А вот настоящее празднование будет на Рождество. Мы обязательно едем в деревню к бабушке, она готовит разные традиционные вкусности. Так повелось. В эти дни душа так и тянется туда, – рассказала GROSU.
И хотя для артистки привычное дело – праздновать Новый год в компании поклонников и незнакомых людей, признается – однажды все пошло не по плану и ей пришлось быстро выкручиваться из ситуации.
Однажды я приехала на концерт в закрытом заведении, но до выхода на сцену не видела зрителей. Вдруг смотрю, а за столами одни только мужчины – ни одной женщины. Выступление длилось всего 30 минут, и вдруг заходят девушки, но это были не их жены. Я подумала – ну ладно, всякое бывает в мире. Вдруг эти мужчины обращаются ко мне: «Иди к нам», смотрю, девушки от этого не в восторге. Но я быстро отреагировала и сбежала оттуда, – поделилась GROSU.
Напомним,