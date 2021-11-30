Алина Гросу едва не погибла перед концертом в Киеве

30 ноября 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу едва не погибла перед концертом в Киеве
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу поделилась деталями подготовки к своему концерту в Киеве.

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На прошлой неделе Алина Гросу дала свой первый сольный концерт на главной сцене страны – Дворце «Украина». Певица не только порадовала своих поклонников новыми хитами, но и впечатлила сложными акробатическими трюками.

Вместе с профессиональным акробатом Алина летала над переполненным залом. На самом концерте этот перформанс прошел без происшествий. Но, как оказалось, во время репетиции певица могла получить травмы. И это в лучшем случае.

Первое поднятие на репетиции прошло для Гросу без проблем, а во второй раз ей плохо пристегнули руку. В результате, певица чуть не упала на сцену.

Выпаду сейчас, спустите! – вспоминает свои крики Алина.

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К счастью, Гросу отделалась испугом и несколькими гематомами на руке.

Сейчас все нормально почти, уже немного зажило. А так руки синие у меня от канатов, – рассказала в эфире программы «Зірковий шлях» певица.

Напомним, 

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