Алина Гросу едва не погибла перед концертом в Киеве
Певица Алина Гросу поделилась деталями подготовки к своему концерту в Киеве.
Вместе с профессиональным акробатом Алина летала над переполненным залом. На самом концерте этот перформанс прошел без происшествий. Но, как оказалось, во время репетиции певица могла получить травмы. И это в лучшем случае.
Первое поднятие на репетиции прошло для Гросу без проблем, а во второй раз ей плохо пристегнули руку. В результате, певица чуть не упала на сцену.
Выпаду сейчас, спустите! – вспоминает свои крики Алина.
Сейчас все нормально почти, уже немного зажило. А так руки синие у меня от канатов, – рассказала в эфире программы «Зірковий шлях» певица.
Напомним,