Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021

30 ноября 2021 00:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021
пресс-служба Нового канала

29 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 13 выпуске от 29.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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На тринадцатой неделе требования к поварам Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова ужесточились, ведь до финала осталось всего два шага. Поэтому участники должны были разработать меню для бизнес-ланча одного из киевских ресторанов, закупить продукты и приготовить блюда.

Каждый шеф-повар должен быть аналитиком, – объясняет Алекс. – Знать, где дешевле купить продукт, выжать из него максимум и продать подороже.

Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021 / пресс-служба Нового канала

Поварам дали по 2,5 тысячи гривен на закупки. Они торговались и выбирали самые лучшие продукты. Но большинство из них не прошли это испытание. Ведь перед приготовлением блюд Шеф проверил, что они накупили. Его удивлению не было предела. Участники приобрели просроченные и некачественные продукты. И тем самым уменьшили свой набор ингредиентов. Но готовить все-таки пришлось. Лучше всего с этой задачей справился Александр Громлюк.

А ко второму ужину в черных кителях Шеф придумал еще несколько усложнений для участников.

Сушефы могли помогать поварам, но молча, – говорит Алекс. – Каждому участнику я приклеил на китель три полоски, означавшие три «жизни». За каждую ошибку одну отклеивал. Кто терял все – покидал кухню.

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Антон Белей, Елена Охотник и Яна Беденко допустили наибольшее количество ошибок и остались лишь с одной полоской-«жизнью». Со временем Елена и Антон не смогли приготовить ризотто, и Алекс выгнал их из кухни. Именно этих участников и номинировали на вылет.

Елена попала в номинацию уже в четвертый раз, – говорит Алекс. – Она побила все антирекорды.

Участница признала свои ошибки и отметила, где проявила себя лучше всего. К Антону у Шефа не было вопросов. Поэтому без разъяснений Алекс попросил его снять черный китель. Реалити покинул самый слабый, по мнению Шефа, участник. Тот, кто остановился и не хотел развиваться дальше.

Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021 / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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