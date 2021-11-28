Голос країни 12 сезон: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта

28 ноября 2021 22:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Голос країни 12 сезон: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта
Голос країни-12: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта
пресс-служба канала 1+1

Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера 12 сезона самого масштабного музыкального проекта «Голос країни».

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля
Сегодня стали известны имена обновленного состава тренеров проекта. Звездные наставники появились на главном паркете страны в грандиозном финале «Танців з зірками». Ими стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, обратившийся к своим коллегам-тренерам с экрана.

Не ожидали? А я уже здесь. Встретимся в новом сезоне «Голосу країни, - сказал Вакарчук.

Голос країни-12: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта / пресс-служба канала 1+1

Новый сезон «Голосу країни» пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна». Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты.

Впервые в роли тренера на главной сцене страны появится поп-королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. Она собирает стадионы по всей Украине и знает, что такое настоящая любовь поклонников и как ее получить. Оля Полякова – певица с невероятным голосом в четыре октавы, настоящая self-made woman, благодаря собственным усилиям достигшая звездных высот. Харизма, чувство юмора, открытость, упорство и любовь к своему делу – все это о ней. Отчаянная суперзвезда, которая не любит проигрывать и сделает все, чтобы найти разноплановых вокалистов с мощными голосами и победить.

«Голос країни» это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему. И мне всегда хотелось стать частью этого. Это то, чего так не хватало в моей юности и в моем творческом пути. Поэтому в некотором смысле я не просто тренер, а скорее участник. Поэтому все силы, опыт, знания я брошу на победу своей команды, – рассказала Оля Полякова.

Голос країни-12: новый тренер Оля Полякова / пресс-служба канала 1+1

Читайте такжеХолостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
После пятилетнего перерыва возвращается в состав звездных наставников лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук – музыкант, рок-легенда и создатель музыкальных исповедей, которые становятся саундтреками жизни каждого из нас. Именно «Океан Ельзи» является единственной украинской группой, которая уже в 2022 году в четвертый раз соберет стадион «Олимпийский». Святослав – двукратный тренер-победитель «Голосу країни», а в новом сезоне будет искать искренние и настоящие голоса.

Моя задача – чтобы этот сезон был максимально искренним и настоящим. И люди, у которых есть настоящий талант к музыке и к тому, чтобы вдохновлять других людей, получили свой шанс, а я мог им максимально помочь. Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в «Голосі країни, - прокомментировал Святослав Вакарчук.

Голос країни-12: тренер Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1

Диджитал-сенсация DOROFEEVA, попав впервые в тренеры взрослого «Голосу країни», сразу одержала победу с Сергеем Лазановским. Ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках, покоряют всю страну и звучат даже в Корее. Певица, автор песен, звезда соцсетей, фэшн-инфлюенсер, «идол» современного поколения и квинтэссенция всего инновационного - DOROFEEVA будет искать современных, актуальных и модных исполнителей, с которыми она сможет победить во второй раз.

Я очень жду нового сезона «Голосу країни». Прошлый запомнится мне навсегда, ведь участник моей команды стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений. В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное, - отметила DOROFEEVA.

Голос країни-12: тренер Надя Дорофеева / пресс-служба канала 1+1

Приятной неожиданностью для зрителей стал сенсационный возврат в красное кресло хитмейкера и продюсера международного уровня Потапа. Он работает на лучших студиях планеты с известными продюсерами, его песни звучат по всему миру и занимают вершины хит-парадов. Он - автор хитов, которые чаще всего проигрывали радиостанции последние пять лет, и первый украинский автор, чья песня вошла в мировой чарт Billboard TOP 25. Он будет искать неограненные вокальные бриллианты.

Я – настоящий мастер по созданию дуэтов: «Потап и Настя» и «Время и Стекло» навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности – горящих, желающих, интересно выглядящих ребят. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды добился максимума, – прокомментировал Потап.

Голос країни-12: тренер Потап / пресс-служба канала 1+1

В двенадцатом сезоне «Голосу країни» зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки и сокровища нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене «Голосу країни» прозвучат украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

По словам продюсеров, в этом году заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Помимо традиционного онлайн-кастинга, телеканал 1+1 запустил кампанию под названием «Агенти Голосу», благодаря которой каждый из телезрителей мог почувствовать себя продюсером, отправив в соцсети телеканала 1+1 видеозапись и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет, и менеджеры проекта свяжутся с ним.

Ведущими шоу станут Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. О дате премьеры сезона станет известно в ближайшее время.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 Голос країни Потап Оля Полякова Святослав Вакарчук Надя Дорофеева новости телешоу телешоу 2022 Голос країни-12

Материалы по теме

ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой "ВИА Гры", и почему до сих пор не сделал ей предложение
Новости

ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой "ВИА Гры", и почему до сих пор не сделал ей предложение
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 29.11.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 29.11.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Телешоу

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)

Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK