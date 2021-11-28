Голос країни 12 сезон: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта

Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера 12 сезона самого масштабного музыкального проекта «Голос країни».

Сегодня стали известны имена обновленного состава тренеров проекта. Звездные наставники появились на главном паркете страны в грандиозном финале «Танців з зірками» . Ими стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, обратившийся к своим коллегам-тренерам с экрана.

Не ожидали? А я уже здесь. Встретимся в новом сезоне «Голосу країни, - сказал Вакарчук.

Голос країни-12: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта / пресс-служба канала 1+1

Новый сезон «Голосу країни» пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна». Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты.

Впервые в роли тренера на главной сцене страны появится поп-королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. Она собирает стадионы по всей Украине и знает, что такое настоящая любовь поклонников и как ее получить. Оля Полякова – певица с невероятным голосом в четыре октавы, настоящая self-made woman, благодаря собственным усилиям достигшая звездных высот. Харизма, чувство юмора, открытость, упорство и любовь к своему делу – все это о ней. Отчаянная суперзвезда, которая не любит проигрывать и сделает все, чтобы найти разноплановых вокалистов с мощными голосами и победить.

«Голос країни» это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему. И мне всегда хотелось стать частью этого. Это то, чего так не хватало в моей юности и в моем творческом пути. Поэтому в некотором смысле я не просто тренер, а скорее участник. Поэтому все силы, опыт, знания я брошу на победу своей команды, – рассказала Оля Полякова.

Голос країни-12: новый тренер Оля Полякова / пресс-служба канала 1+1

После пятилетнего перерыва возвращается в состав звездных наставников лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук – музыкант, рок-легенда и создатель музыкальных исповедей, которые становятся саундтреками жизни каждого из нас. Именно «Океан Ельзи» является единственной украинской группой, которая уже в 2022 году в четвертый раз соберет стадион «Олимпийский». Святослав – двукратный тренер-победитель «Голосу країни», а в новом сезоне будет искать искренние и настоящие голоса.

Моя задача – чтобы этот сезон был максимально искренним и настоящим. И люди, у которых есть настоящий талант к музыке и к тому, чтобы вдохновлять других людей, получили свой шанс, а я мог им максимально помочь. Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в «Голосі країни, - прокомментировал Святослав Вакарчук.

Голос країни-12: тренер Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1

Диджитал-сенсация DOROFEEVA, попав впервые в тренеры взрослого «Голосу країни», сразу одержала победу с Сергеем Лазановским. Ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках, покоряют всю страну и звучат даже в Корее. Певица, автор песен, звезда соцсетей, фэшн-инфлюенсер, «идол» современного поколения и квинтэссенция всего инновационного - DOROFEEVA будет искать современных, актуальных и модных исполнителей, с которыми она сможет победить во второй раз.

Я очень жду нового сезона «Голосу країни». Прошлый запомнится мне навсегда, ведь участник моей команды стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений. В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное, - отметила DOROFEEVA.

Голос країни-12: тренер Надя Дорофеева / пресс-служба канала 1+1

Приятной неожиданностью для зрителей стал сенсационный возврат в красное кресло хитмейкера и продюсера международного уровня Потапа. Он работает на лучших студиях планеты с известными продюсерами, его песни звучат по всему миру и занимают вершины хит-парадов. Он - автор хитов, которые чаще всего проигрывали радиостанции последние пять лет, и первый украинский автор, чья песня вошла в мировой чарт Billboard TOP 25. Он будет искать неограненные вокальные бриллианты.

Я – настоящий мастер по созданию дуэтов: «Потап и Настя» и «Время и Стекло» навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности – горящих, желающих, интересно выглядящих ребят. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды добился максимума, – прокомментировал Потап.

Голос країни-12: тренер Потап / пресс-служба канала 1+1

В двенадцатом сезоне «Голосу країни» зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки и сокровища нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене «Голосу країни» прозвучат украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

По словам продюсеров, в этом году заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Помимо традиционного онлайн-кастинга, телеканал 1+1 запустил кампанию под названием «Агенти Голосу», благодаря которой каждый из телезрителей мог почувствовать себя продюсером, отправив в соцсети телеканала 1+1 видеозапись и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет, и менеджеры проекта свяжутся с ним.

Ведущими шоу станут Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. О дате премьеры сезона станет известно в ближайшее время.