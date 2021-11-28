Танці з зірками-2021: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

28 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала 1+1

28 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят финальный 13 выпуск пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. 13 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Танці з зірками-2021: За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Воскресным вечером пары финалистов покажут по три танца. Первым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые смогут выбрать его благодаря голосованию в соц.сетях шоу ««Танці з зірками». Второй танец – любимый танец судей. Третьим пары станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами. Певец и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, покинувший шоу в шаге от полуфинала, споет хит «Discogirl» под выступление Артура Логая и Анны Карелиной, фронтвумен группы Kazka и певица Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара, а МELOVIN споет под выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук свою новую песню «Кіт і драма».

Специальными гостями шоу станут группа MOZGI с новым хитом «Zavtra», певица Джамала и выпускник шоу «Голос країни» LAUD. Ожидает телезрителей и атмосферный номер-открытие, в котором примут участие все пары сезона, судьи и ведущие шоу.

К традиционной тройке судей присоединится телеведущая и участница шоу «Танці з зірками» Леся Никитюк. А вот встречать пары на балконе будет ведущая шоу «Світське життя» Катерина Осадчая.

13 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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