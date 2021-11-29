Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками
31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина» выйдет масштабное праздничное шоу «Новорічна МАСКА». Самые популярные звезды спрячутся в образах ярких зимних персонажей.
Олень вместо привычных подсказок предложил звездам из зала поиграть с детективами в известную игру «Крокодил». Какие тайны так удачно завуалировал герой?
Меня в этом шоу называют настоящим произведением искусства, и неспроста. Только посмотрите, какой я веселый и яркий. Желтые волосы, длинные, волшебные ресницы, а еще у меня есть удивительная способность – освещать зрителям путь в Новый 2022 год. Только не говорите, что уже узнали меня, – поделился зимний герой шоу Олень.
Я не знаю – это Олень или Олениха. Могу сказать только одно – это так круто! – комментирует звездный детектив шоу «МАСКА» Олег Винник.
А кто спрятался под праздничным образом, зрители узнают в новогоднюю ночь в эфире канала «Украина».
Напомним,