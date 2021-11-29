Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками

Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками

31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина» выйдет масштабное праздничное шоу «Новорічна МАСКА». Самые популярные звезды спрячутся в образах ярких зимних персонажей.

Одним из героев шоу станет зажигательный красавец Олень. Появление этого героя на масштабной сцене шоу «Новорічна МАСКА» развеселило всех гостей.

Олень вместо привычных подсказок предложил звездам из зала поиграть с детективами в известную игру «Крокодил». Какие тайны так удачно завуалировал герой?

Меня в этом шоу называют настоящим произведением искусства, и неспроста. Только посмотрите, какой я веселый и яркий. Желтые волосы, длинные, волшебные ресницы, а еще у меня есть удивительная способность – освещать зрителям путь в Новый 2022 год. Только не говорите, что уже узнали меня, – поделился зимний герой шоу Олень.

Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками / пресс-служба канала Украина

От Оленя действительно невозможно оторвать взгляд – милое лицо, новогодний наряд, золотая обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше, сверху которых вставлено 18 LED-свечей. А еще костюм героя украшают 200 колокольчиков и на теле виднеются еще не успевшие растаять снежинки.

В грандиозном шоу Олень исполнит хит «Мне не жаль» певицы Ирины Билык. К его выступлению присоединятся четыре Деда Мороза, которые помогут участнику сделать номер по-настоящему незабываемым.

Я не знаю – это Олень или Олениха. Могу сказать только одно – это так круто! – комментирует звездный детектив шоу «МАСКА» Олег Винник.

А кто спрятался под праздничным образом, зрители узнают в новогоднюю ночь в эфире канала «Украина».

Напомним,