Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками

29 ноября 2021 18:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками
Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками
пресс-служба канала Украина

31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина» выйдет масштабное праздничное шоу «Новорічна МАСКА». Самые популярные звезды спрячутся в образах ярких зимних персонажей.

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Одним из героев шоу станет зажигательный красавец Олень. Появление этого героя на масштабной сцене шоу «Новорічна МАСКА» развеселило всех гостей. 

Олень вместо привычных подсказок предложил звездам из зала поиграть с детективами в известную игру «Крокодил». Какие тайны так удачно завуалировал герой?

Меня в этом шоу называют настоящим произведением искусства, и неспроста. Только посмотрите, какой я веселый и яркий. Желтые волосы, длинные, волшебные ресницы, а еще у меня есть удивительная способность – освещать зрителям путь в Новый 2022 год. Только не говорите, что уже узнали меня, – поделился зимний герой шоу Олень.

Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками / пресс-служба канала Украина
От Оленя действительно невозможно оторвать взгляд – милое лицо, новогодний наряд, золотая обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше, сверху которых вставлено 18 LED-свечей. А еще костюм героя украшают 200 колокольчиков и на теле виднеются еще не успевшие растаять снежинки.

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В грандиозном шоу Олень исполнит хит «Мне не жаль» певицы Ирины Билык. К его выступлению присоединятся четыре Деда Мороза, которые помогут участнику сделать номер по-настоящему незабываемым.

Я не знаю – это Олень или Олениха. Могу сказать только одно – это так круто! – комментирует звездный детектив шоу «МАСКА» Олег Винник.

А кто спрятался под праздничным образом, зрители узнают в новогоднюю ночь в эфире канала «Украина».

Напомним, 

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