МАСКА 2 сезон: Оля Полякова приревновала Олега Винника к Насте Каменских прямо в эфире

29 ноября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Оля Полякова приревновала Олега Винника к Насте Каменских прямо в эфире
Певица Оля Полякова
пресс-служба канала Украина

Похоже, Оля Полякова и NK | Настя Каменских не смогли поделить Олега Винника. Что произошло между звездными детективами шоу «МАСКА» на телеканале «Украина»?

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Шестой выпуск масштабного шоу«МАСКА» начался с эффектного номера в стиле всем известной сказки «Буратино». Ведущий Владимир Остапчук превратился в длинноносого деревянного мальчика и решил раздать роли также детективам проекта. 

Так, когда очередь дошла до Олега Винника, Остапчук отметил, что тот очень похож на романтичного Пьеро. Перед этим NK | Настя Каменских назвала себя черной малиной, так что Винник не растерялся и решил подарить ей песню Пьеро в своей интерпретации.

Пропала малина, невеста моя, – спел Олег Винник в эфире, нежно поцеловав руку Насти.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Но частые романтические жесты Олега по отношению к Насте, наверное, не очень нравятся Оле Поляковой. Потому на этот раз она решила не молчать.

Олежка, она для тебя слишком молода. Посмотри немного дальше по столу, – сказала Оля Полякова, намекая на себя.

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Но Винник ответил, что у любви возраста нет. Что может означать такое заявление всенародного любимца?

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
В то же время и Оля Полякова, которая выбрала для шестого эфира оригинальное шахматное платье, поразила зрителей неоднозначными словами.

Я сегодня шахматная королева, которая, как известно, ходит, как угодно. Только налево не ходит, потому что муж не пускает. Но я не знаю, чего от меня можно сегодня ждать, – отметила звездный детектив гипершоу «МАСКА».

Напомним, 

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