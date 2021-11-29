МАСКА 2 сезон: Оля Полякова приревновала Олега Винника к Насте Каменских прямо в эфире
Похоже, Оля Полякова и NK | Настя Каменских не смогли поделить Олега Винника. Что произошло между звездными детективами шоу «МАСКА» на телеканале «Украина»?
Так, когда очередь дошла до Олега Винника, Остапчук отметил, что тот очень похож на романтичного Пьеро. Перед этим NK | Настя Каменских назвала себя черной малиной, так что Винник не растерялся и решил подарить ей песню Пьеро в своей интерпретации.
Пропала малина, невеста моя, – спел Олег Винник в эфире, нежно поцеловав руку Насти.
Олежка, она для тебя слишком молода. Посмотри немного дальше по столу, – сказала Оля Полякова, намекая на себя.
Я сегодня шахматная королева, которая, как известно, ходит, как угодно. Только налево не ходит, потому что муж не пускает. Но я не знаю, чего от меня можно сегодня ждать, – отметила звездный детектив гипершоу «МАСКА».
Напомним,