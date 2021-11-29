Адская кухня: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 29.11.2021)

29 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 29.11.2021)
Адская кухня: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 29.11.2021)
пресс-служба Нового канала

29 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск реалити Адская кухня. 13 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске реалити Адская кухня: Борьба за золотые кители в самом разгаре! На проекте остались пять сильнейших поваров, которым Шеф Алекс Якутов подготовил новые испытания. Они покажут свои навыки, разрабатывая ланч-меню, устроят торги за продукты и пройдут марафон кулинарных ошибок. В финале эпизода им придется справиться с полной посадкой гостей в телересторане «Адской кухни». Кому испытания будут не по силам, тот поедет домой.

13 выпуск реалити Адская кухня смотрите 29 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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