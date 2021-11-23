Адская кухня: кто покинул шоу в 12 выпуске от 22.11.2021

Адская кухня: кто покинул шоу в 12 выпуске от 22.11.2021

22 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 12 выпуске от 22.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

В реалити «Адская кухня» состоялся первый ужин для участников в черных кителях. Телересторан был заполнен гостями. Шестерым поварам пришлось осваивать новое меню, стоять на своем процессе и готовить блюдо в зале, общаясь с гостями.

Таким образом они должны были продемонстрировать свои поварские умения.

При таких условиях уровень сервиса не должен был пострадать, – объясняет Шеф Алекс Якутов. – Поблажек для поваров не было, ведь в реалити мне нужны сильные игроки.

Адская кухня: кто покинул шоу в 12 выпуске от 22.11.2021 / пресс-служба Нового канала

Перед гостями участники готовили соте из морепродуктов. Все хорошо справились с этой задачей. А вот экзамен на правильную прожарку мяса сдали не все.

Равшан Хамидов выбросил блюдо, которое вернули гости, – говорит Алекс. – Для участников в черных кителях такие ошибки недопустимы. Поэтому я выгнал его из кухни. Не справился с прожаркой и Антон Белей. Жаль, ведь на прошлой неделе я в него поверил и вручил черный китель. Думал, что Антон будет профессионально развиваться, а не трепать языком. Он не оправдал моих надежд.

Вслед за Равшаном из кухни выгнали Антона. Поэтому именно этих участников повара номинировали на вылет.

Хотя Равшан и профессиональный повар с 20-летним опытом, во время этого ужина он допустил грубые ошибки, – объясняет Шеф. – Но последнее слово я решил дать участникам.

Большинство поваров проголосовали за то, что с реалити должен уйти Равшан Хамидов. Шеф согласился с их решением, поэтому парень снял свой черный китель и покинул «Адскую кухню» навсегда.

Равшан Хамидов / пресс-служба Нового канала

Напомним,