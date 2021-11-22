Адская кухня: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2021)

22 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2021)
Адская кухня: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2021)
пресс-служба Нового канала

22 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск реалити Адская кухня. 12 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 12 выпуске реалити Адская кухня: Черные кители получены, теперь у поваров новый вызов – золотые кители, которые могут стать ключом к победе в реалити. Повара готовы на все ради нее, но даже не догадываются, что им подготовил Адский Шеф Алекс Якутов на этой неделе. Они попадут на кукинг шоу и станут героями настоящего кулинарного кинофестиваля. Не обойдется и без ужина в телересторане «Адской кухни», после которого кто-то покинет проект.

12 выпуск реалити Адская кухня смотрите 22 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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