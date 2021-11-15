Адская кухня: кто покинул шоу в 11 выпуске от 15.11.2021

15 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 11 выпуске от 15.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

До черных кителей – рукой подать. Дело за малым: повара должны справиться с ужином в телересторане «Адской кухни» . Это последний шанс показать свои сильные стороны. Ведь два повара будут вынуждены покинуть реалити навсегда.

Я решил не расставлять их по процессам, а дал право поварам самим определиться в этих ролях, – объясняет Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов. – А еще они должны были готовить блюда по новому меню, а это несколько усложняло работу.

пресс-служба Нового канала

Еще одно усложнение – заказ от Шефа. Он хотел лично проверить, как команды «синих» и «красных» освоили блюда из нового меню. Но похоже, этот экзамен они сдали с отличием.

Более того, я опросил гостей, и все были довольны, – объясняет Алекс. – Кстати, на этот раз красной команде удалось быстрее выдать все блюда и закрыть кухню первыми.

На очереди – оглашение имен счастливчиков, которые станут обладателями черных кителей. Выбор двух номинантов на вылет Шеф тоже оставил за собой.

пресс-служба Нового канала

Равшан Хамидов пришел на «Адскую кухню» сильным поваром и с большим потенциалом, – говорит Шеф. – Юра Диденко появился на проекте с большой короной на голове. Я разглядел его внутреннее сопротивление. Но увидел, что они сильные повара и заслуживают черных кителей.

Александр Громлюк весь проект шел ровно и не рос в своем мастерстве. Но он всегда прислушивался к советам Шефа, потому и получил китель. Яне Беденко часто мешали эмоции, но она училась ими управлять. Елена Охотник профессионально выросла на «Адской кухне». Поэтому Шеф без колебаний вручил им кители.

Богдан Горносталь, Катя Лавриненко и Антон Белей – долго думал об этих поварах и неоднократно менял свое мнение, кого же оставить в реалити, – объясняет Шеф. – Катя очень неуверенная в себе и не готова к «Адской кухне», а ставки Богдана на выигрыш не сработали. Они покинули проект навсегда. А вот Антону я вручил китель.

пресс-служба Нового канала

пресс-служба Нового канала

Теперь каждый повар в кителе будет бороться за победу самостоятельно. Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,