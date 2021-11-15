Константин Войтенко впервые рассказал о причине расставания с женой
В этом году Константин Войтенко является одним из самых обсуждаемых актеров.
Практически на старте проекта стало известно, что в браке Константина наметился раскол. Из эфира в эфир организаторами обсуждалась тема расставания актера с женой Валентиной.
Сам Константин наличие проблем в семье не отрицал, но делиться деталями не спешил. Разговорить актера удалось ведущей проекта «Светская жизнь» Кате Осадчей.
В беседе с Катей Войтенко впервые озвучил истинную причину расставания с женой.
Мы не разъехались, мол: все, я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня сейчас очень напряженный график и мы просто не можем, мы мешаем друг другу, - уверяет артист. - Если глобально и честно: не честность в самом начале. Ну, когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его.
[read_also article_id="5821899" /]] Помириться Константину и Валентине удалось. Несмотря на сложный период в отношениях, актриса разрешает мужу видеться с их дочерью Эмилией.