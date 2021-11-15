Константин Войтенко впервые рассказал о причине расставания с женой

В этом году Константин Войтенко является одним из самых обсуждаемых актеров.

Оказаться в центре внимания журналистов и публики Константину Войтенко удалось не только из-за своего участия в шоу «Танці з зірками», но и по причине неурядиц в личной жизни.

Практически на старте проекта стало известно, что в браке Константина наметился раскол. Из эфира в эфир организаторами обсуждалась тема расставания актера с женой Валентиной.

Сам Константин наличие проблем в семье не отрицал, но делиться деталями не спешил. Разговорить актера удалось ведущей проекта «Светская жизнь» Кате Осадчей.

Константин Войтенко с Катей Осадчей / instagram.com/kostiantynvoitenko

В беседе с Катей Войтенко впервые озвучил истинную причину расставания с женой.

Мы не разъехались, мол: все, я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня сейчас очень напряженный график и мы просто не можем, мы мешаем друг другу, - уверяет артист. - Если глобально и честно: не честность в самом начале. Ну, когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его.

[read_also article_id="5821899" /]] Помириться Константину и Валентине удалось. Несмотря на сложный период в отношениях, актриса разрешает мужу видеться с их дочерью Эмилией.

Константин Войтенко с женой и дочкой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним,