Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021

14 ноября 2021 23:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021
instagram.com/tanci1plus1

14 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 11 выпуске Танці з зірками-2021 от 14.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Состоялся четвертьфинал проекта. 4 пары в шоу "Танці з зірками-2021" показали свои танцевальные номера. По условиям шоу, пара, которая набрала наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – сразу покидала проект.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021 / instagram.com/tanci1plus1

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