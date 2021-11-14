Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021
instagram.com/tanci1plus1
14 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 11 выпуске Танці з зірками-2021 от 14.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Состоялся четвертьфинал проекта. 4 пары в шоу "Танці з зірками-2021" показали свои танцевальные номера. По условиям шоу, пара, которая набрала наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – сразу покидала проект.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара Дмитрий Каднай и Алина Ли.
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2021 / instagram.com/tanci1plus1