Тарас Стадницкий рассказал, как попал в КВН и почему за первые выступления ему платили едой

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 украинский юморист, шоумен и актер сериала «Танька и Володька» Тарас Стадницкий рассказал, как попал в КВН и как потратил первый гонорар.

С самого детства Тарас Стадницкий любил футбол и проводил на стадионе все свободное время, но травма ноги не позволила будущему юмористу связать свою жизнь со спортом.

После окончания школы Тарас принял решение вступить на факультет прикладной математики и информатики Львовского университета имени И. Франко. Именно в стенах университета у Стадницкого проявилась любовь к юмору и актерскому мастерству. В студенческой команде КВН появился образ простого украинского парня из села, вскоре покоривший многих зрителей.

Многие считают, что люди с математическим и рациональным складом ума не интересуются юмором, не умеют шутить, но это далеко не всегда так, – говорит Тарас Стадницкий.

Актер Тарас Стадницкий / instagram.com/vipvolodka

Когда у молодых участников команды КВН начались первые выступления, за ними пошли и первые гонорары.

Оплата за нашу работу была разной. Еда – далеко не худший вариант, – вспоминает Тарас. – Было такое, что нам за выступление заплатили железнодорожными билетами. Тогда для нас, студентов, это было очень классно! Нам не надо было тратить свои деньги, чтобы купить билеты домой.

Актер Тарас Стадницкий / instagram.com/vipvolodka

Юморист также рассказал о своем отношении к деньгам.

Какую-то часть денег всегда откладывал. Люди, выросшие в 90-е годы, привыкли откладывать на «черный день», делать «заначки». Как и покупать одежду «на вырост». У меня, например, с 6 по 11 класс была такая куртка, – рассказывает Тарас.

Еще больше звездных историй взлета и падения, неожиданные увлечения и эпатажные выходки селебрити, а также подробности скандальных противостояний между знаменитостями – в новом проекте телеканала 2+2 «Випы и Топы».